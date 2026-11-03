Screening mammografici, Occhiuto: ‘Calabria in ritardo, c’è ancora molto da fare’

La prevenzione oncologica resta una delle sfide più importanti per la sanità calabrese. A evidenziarlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto in collegamento da Catanzaro alla presentazione della tappa reggina di “La prevenzione è il nostro capolavoro”, la campagna nazionale promossa da Komen Italia insieme al Ministero della Cultura e al Ministero della Salute.

Al centro del suo intervento il dato relativo all’adesione agli screening, ancora distante dai livelli nazionali, e la necessità di rafforzare le attività di prevenzione attraverso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni sanitarie e associazioni.

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Occhiuto: “Solo il 45% delle donne ricorre allo screening, un dato troppo basso”

Il governatore ha aperto il suo intervento ringraziando Komen Italia per il lavoro svolto sul territorio e per il contributo offerto al sistema sanitario regionale.

“Esprimo la riconoscenza e la gratitudine a voi perché ci consentite di potenziare l’attività che riguarda la prevenzione e soprattutto lo screening della mammella. In Calabria abbiamo un dato che è davvero molto basso. Stiamo lavorando nel corso di questi anni per aumentarlo”.

Occhiuto ha quindi richiamato l’attenzione sulla percentuale di donne che si sottopongono ai controlli.

“Il 45% di donne che fa ricorso allo screening, rispetto alla media nazionale, è davvero un dato molto basso”.

Una situazione che, secondo il presidente, richiede un impegno costante e interventi capaci di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadine.

In questo percorso, Occhiuto ha riconosciuto il lavoro svolto dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, indicandola tra le realtà che negli ultimi anni hanno mostrato maggiore sensibilità sul tema della prevenzione.

Alle attività ordinarie delle aziende sanitarie si aggiunge adesso il contributo della campagna nazionale di Komen Italia, che conclude proprio a Reggio Calabria il suo percorso attraverso sei città italiane.

“Siamo riconoscenti perché ci date la possibilità di potenziare questa attività. Anche perché il vostro lavoro si inquadrerà nell’attività delle aziende sanitarie e ci consentirà, spero, di aumentare quella percentuale almeno per la provincia di Reggio”.

“La prevenzione è l’investimento più importante che si possa fare in sanità”

Uno dei passaggi centrali dell’intervento del governatore ha riguardato il valore della prevenzione, non soltanto per la salute dei cittadini, ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario.

“L’investimento in prevenzione è l’investimento più importante che si possa fare in sanità, perché evita che ci siano patologie che si trattino quando è troppo tardi”.

Occhiuto ha sottolineato come investire oggi nella diagnosi precoce possa contribuire anche a contenere i costi futuri dell’assistenza sanitaria.

Per questo motivo, il presidente ha espresso la volontà di dare continuità alla collaborazione con Komen Italia.

“Io vorrei che questa iniziativa fosse, per quanto riguarda la Calabria, la prima che si potesse ripetere anche nei prossimi anni”.

L’obiettivo è dunque trasformare un appuntamento di sensibilizzazione in un percorso stabile, capace di affiancare le attività delle strutture sanitarie regionali.

La sanità calabrese e i ritardi da recuperare: “Anni di caos nel sistema”

Nel suo intervento Occhiuto ha affrontato anche le difficoltà strutturali della sanità calabrese, riconoscendo che il settore della prevenzione continua a risentire di problemi accumulati nel tempo.

“La prevenzione è in ritardo a causa di tanti anni di caos nel sistema sanitario. Da qualche anno stiamo cercando di ricostruirlo”.

Il presidente ha ricordato, tra i risultati amministrativi raggiunti, il lavoro svolto sui bilanci dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

“Avete un’azienda sanitaria che non chiudeva il bilancio da dodici anni. Abbiamo chiuso il bilancio e l’abbiamo fatto certificare”.

Secondo Occhiuto, si tratta di attività amministrative che possono apparire lontane dalle esigenze immediate dei cittadini, ma che rappresentano passaggi necessari per migliorare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi.

Il governatore ha poi ripercorso la lunga stagione del commissariamento della sanità regionale, attribuendo parte delle difficoltà attuali anche alle scelte compiute dai governi nazionali che si sono succeduti negli anni.

“Negli ultimi anni siamo riusciti in qualche modo a riprendere il governo della sanità regionale, siamo riusciti a uscire dal commissariamento, ma i dati raccontano di una Calabria dove c’è ancora moltissimo da fare”.

L’obiettivo: una collaborazione stabile tra Regione e Komen Italia

Proprio per recuperare i ritardi nella prevenzione, Occhiuto ritiene fondamentale affiancare all’attività delle aziende sanitarie quella delle organizzazioni che operano sul territorio.

In questo quadro si inserisce la collaborazione con Komen Italia, impegnata nella sensibilizzazione e nella diagnosi precoce dei tumori del seno.

Secondo il presidente, aprirsi a forme di collaborazione con realtà esterne al sistema sanitario pubblico può rappresentare una strada per accelerare il recupero dei ritardi.

L’auspicio è che il rapporto avviato in occasione della tappa reggina non rimanga limitato a queste giornate, ma possa diventare un’alleanza strutturale tra la Regione Calabria e Komen Italia, da estendere anche agli altri territori della regione.

La campagna proseguirà a Reggio Calabria il 6 e 7 novembre in Piazza Duomo, con iniziative dedicate alla prevenzione e il coinvolgimento delle scuole e delle federazioni sportive.

Un’occasione per avvicinare le donne ai controlli e ribadire un principio più volte richiamato dal governatore: investire nella prevenzione significa intervenire prima che le malattie diventino più difficili da curare.