Reggio Calabria, 1.200 esemplari alla 55ª Esposizione Ornitologica

Oltre 1.200 esemplari in mostra e grande partecipazione di pubblico: Reggio Calabria capitale si conferma punto di riferimento per l’ornitologia nazionale grazie alla 55ª Esposizione Ornitologica “Città di Reggio Calabria”, storico appuntamento organizzato dall’Associazione Ornitologica Fata Morgana sotto l’egida della Federazione Ornitologica Italiana (FOI) e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

L’edizione 2026 si distingue per grandi numeri: oltre 130 espositori provenienti da Calabria e Sicilia e circa 1.200 soggetti in esposizione, appartenenti a numerose razze e categorie, con allevatori pluripremiati a livello nazionale, internazionale e mondiale presenti che hanno garantito un elevatissimo livello qualitativo.

Studenti in visita alla mostra

Il mattino del 30 ottobre è stato dedicato al mondo scolastico, con studenti che hanno visitato la mostra. I soci dell’associazione hanno illustrato loro le caratteristiche delle diverse specie allevate, le corrette pratiche di cura degli animali e il valore educativo del rapporto con la natura. Un momento di grande partecipazione che testimonia l’impegno costante dell’Associazione Ornitologica Fata Morgana nei confronti delle nuove generazioni e dei percorsi di Pet Academy, promuovendo tra i giovani la cultura del rispetto, della responsabilità e del benessere animale.

Uno spazio dedicato alla Razza Spagnola

La presenza degli amici allevatori calabresi della Razza Spagnola, sono protagonisti di uno spazio espositivo di assoluto prestigio con oltre 200 esemplari appartenenti a questa affascinante razza. Per celebrare il loro contributo e valorizzare il lavoro di selezione svolto negli anni, l’organizzazione ha istituito un trofeo speciale dedicato alla Razza Spagnola, che ha contribuito ad accrescere il prestigio della manifestazione.

Dopo la conclusione delle operazioni di ingabbio e delle valutazioni effettuate dai giudici federali, l’esposizione apre ufficialmente le proprie porte al pubblico alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle istituzioni locali, confermando il forte legame che da oltre mezzo secolo unisce la città di Reggio Calabria a questo importante appuntamento.

Il taglio del nastro tricolore è stato effettuato dal consigliere comunale Emiliano Imbalzano in rappresentanza del sindaco Cannizzaro impegnato in un importante impegno istituzionale.

Bruzzese: “E’ un bel momento di condivisione”

La sala Versace del Cedir è un ampio spazio dove 1200 esemplari disposti in diverse file sono un insieme di canti di canarini e un miscuglio di bellissimi colori, con la particolarità dei canarini arricciati.

La narrazione dell’evento è testimoniata dal vicepresidente della mostra e allevatore Dott. Isidoro Bruzzese “E’ un bel momento di condivisione, sono allevatore soprattutto di canarini arricciati, oltretutto sono giudice della specializzazione nella commissione tecnica nazionale. Ho concentrato gli sforzi in questo campo, ma a me piacciono tutti i canarini di forma e colore e qui ne abbiamo di tutti i tipi. Abbiamo superato 1150 soggetti grazie a questa splendida sala che c’è stata concessa dall’Amministrazione Comunale, quest’anno finalmente possiamo essere tranquilli per la gestione dell’evento, perché ogni volta programmare e non avere una certezza dei locali, è stato sempre un grosso handicap negli ultimi anni con le istituzioni.“

Nell’ esposizione ornitologica si notano dei canarini molto piccoli che destano curiosità “La razza spagnola ha una caratteristica tipica nella dimensione di 11, 12 cm. E devo dire che quest’anno è successo qualcosa di bello, con un gruppo di allevatori, amici calabresi di razza spagnola che si sono dati appuntamento qui, in questa mostra per poter proprio vedere il loro soggetto e creare un ambiente abbastanza particolare, di amicizia e attività.”

“Questa mostra è anche educazione ambientale giovanile con il coinvolgimento attivo degli studenti nelle attività di tutela e Sensibilizzazione verso il mondo animale e il benessere dei volatili con la Trasmissione di valori legati alla cura e alla responsabilità. E’ un approfondimento del concetto di cattività controllata con la promozione di pratiche di protezione per le specie protette. Esempio pratico di gestione e rispetto della fauna.Il mondo degli allevatori di questa mostra agisce nella sensibilizzazione verso il mondo animale e il benessere dei volatili per la trasmissione di valori legati alla cura e alla responsabilità, con la promozione di pratiche di protezione per le specie protette. Questa mostra è l’esempio pratico di gestione e rispetto della fauna. Il supporto attivo dell’amministrazione comunale all’evento è il

riconoscimento dell’impegno profuso dall’associazione organizzatrice per il benessere animale e gestione in cattività, con la promozione della cura e dell’attenzione verso le specie aviarie per superare il pregiudizio negativo sulla detenzione in gabbia. La mostra ha un grande valore sociale e aggregativo, con una grande partecipazione di pubblico all’evento e scambio di conoscenze tra appassionati del settore ed è da sottolineare la funzione terapeutica e sociale del contatto con gli animali. Devo dire che è un’esperienza estetica immersiva con un trionfo di bellezza e colori. Consiglio di visitare l’evento di tre giorni con un’esperienza complessiva altamente raccomandata.”

La manifestazione prosegue fino a domenica

Dalla Presidenza e dal Direttivo dell’Associazione Ornitologica Fata Morgana arriva un ringraziamento a tutti i soci espositori, agli allevatori provenienti da ogni parte della Calabria e della Sicilia, agli istituti scolastici partecipanti, alle autorità presenti.

La manifestazione proseguirà per tutto il fine settimana fino a domenica alle ore 15:00, offrendo ad appassionati, famiglie e curiosi l’opportunità di ammirare da vicino una straordinaria varietà di soggetti, frutto della passione, della competenza e della dedizione degli allevatori partecipanti.