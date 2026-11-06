Al via i campionati di calcio a 11 Over targati A.S.C. Calcio Calabria Amatori

Dopo le prime due giornate della fase preliminare di Coppa Calabria, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione dei campionati regionali di calcio a 11 amatoriale ASC. La competizione coinvolge numerose squadre distribuite in quattro gironi e si prepara a regalare mesi intensi di sport, aggregazione e sana competizione sui campi di tutta la Calabria. Il torneo è articolato nel girone puramente cosentino, nel girone della provincia di Reggio Calabria, nel girone di Catanzaro e nel raggruppamento che riunisce le aree del Lametino, del Vibonese e del Soveratese e del cosentino.

I campionati sono riservati agli Over 35, con l’eccezione del girone reggino, l’unico nel quale non è previsto questo limite anagrafico.

Le squadre al debutto nei gironi

La nuova stagione si distingue per l’ingresso di diverse formazioni nelle competizioni targate ASC Calcio Calabria. Nel girone di Catanzaro debutta e ritorna la Stella Rossa, mentre nel raggruppamento Lametino-Vibonese-Soveratese-Cosentino fanno il loro ingresso lo Scigliano e il Porto Santo Venere.

Tre le novità nel girone di Reggio Calabria: Banda, Bolliti Misti e Soluzione 04.

Particolarmente significativo anche il rinnovamento del girone cosentino, che accoglie ben sei nuove squadre: Amendolara, Cassano, Libertas Corigliano, Roggiano, Cerchiara e Villapiana. La loro partecipazione testimonia la continua espansione del movimento amatoriale regionale e la crescente capacità di coinvolgere nuove realtà territoriali.

Calendario, fasi finali e arbitri

La macchina organizzativa coordinata dalla Servizi Sportivi Calcio e Non Solo di Lamezia Terme è al lavoro da parecchi mesi per curare ogni aspetto della stagione. Il programma si presenta particolarmente ricco: tra campionato, Coppa Calabria e playoff, le squadre saranno impegnate fino alla fine di maggio, con soltanto alcune brevi soste durante le festività natalizie e pasquali.

Nel mese di giugno sono previste le consuete fasi regionali, appuntamento nel quale si confronteranno le migliori formazioni emerse dai diversi gironi. A luglio, infine, potrebbe essere la volta delle fasi nazionali, che rappresentano il traguardo più prestigioso dell’intera stagione.

Un calendario così fitto, composto da centinaia di partite, richiede un’organizzazione solida anche sul fronte arbitrale. Il settore è pronto ad affrontare i numerosi impegni in programma e ha incrementato il proprio organico attraverso alcuni corsi svolti recentemente in diverse aree della regione.

Gli incontri di formazione organizzati a Lamezia Terme, Reggio Calabria e Cosenza hanno consentito l’inserimento nei ruoli di nuove «giacchette nere», che andranno a rafforzare il gruppo arbitrale già operativo.

Tutto è dunque pronto per una nuova e coinvolgente stagione di calcio amatoriale. Dai campi del Cosentino a quelli del Reggino, passando per Catanzaro, il Lametino, il Vibonese e il Soveratese, migliaia di appassionati potranno vivere un percorso che va oltre il semplice risultato sportivo e che continua a valorizzare partecipazione, socialità e passione per il calcio.