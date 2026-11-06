A Reggio ‘Piccoli Sogni’: teatro di strada, trampoli e prevenzione per i bambini – FOTO

Il progetto promosso da Adexo APS e Fondazione Fameli Tresca unisce teatro di strada, giocoleria, trampoli e attenzione alla salute dei più piccoli

Dare spazio alla creatività, scoprire nuove possibilità espressive e costruire occasioni di crescita attraverso l’arte, il gioco e la cura di sé. È questo lo spirito di Piccoli Sogni, il progetto promosso da Adexo APS con il prezioso sostegno della Fondazione Fameli Tresca, nato per offrire ai bambini esperienze formative capaci di coniugare creatività, socialità e attenzione al benessere.

Una prima tappa del percorso si è svolta il 17, 18 e 21 settembre con un laboratorio di teatro di strada, realizzato nell’ambito di Balenando in Burrasca Festival in collaborazione con Antigone – Osservatorio sulla ‘ndrangheta, che ha messo a disposizione gli spazi e il supporto logistico per le attività.

Attraverso il gioco teatrale, la giocoleria e la sperimentazione dei trampoli, i bambini hanno potuto confrontarsi con il linguaggio del teatro di strada, esplorandone la dimensione fisica, creativa e comunitaria. Un’esperienza che ha permesso loro di mettersi alla prova, sviluppare nuove competenze e scoprire come il teatro possa uscire dai luoghi convenzionali dello spettacolo per incontrare direttamente le persone e gli spazi della comunità.

La performance finale “Custodi del Miraggio”

Il percorso è culminato il 23 settembre con una performance finale, occasione per condividere con il pubblico l’entusiasmo, l’energia e le scoperte maturate durante il laboratorio dando vita a “Custodi del Miraggio”, spettacolo di strada a cura dell’Osservatorio sulla ‘ndrangheta, sviluppando un dialogo tra formazione artistica, partecipazione e territorio.

«Crediamo che offrire ai bambini e alle bambine occasioni di incontro con l’arte, il teatro e il gioco significhi dare loro strumenti per esprimersi, scoprire le proprie capacità e immaginare nuove possibilità – a parlare è Antonella Bellocchio, Presidente di Antigone – Osservatorio sulla ndrangheta. – Per noi l’Osservatorio è prima di tutto uno spazio aperto alla comunità, un luogo in cui crescere insieme e costruire relazioni. Con Piccoli Sogni abbiamo voluto accogliere un’esperienza che mette al centro i più piccoli, la loro creatività e il loro diritto a vivere opportunità di crescita e bellezza. Siamo felici che il percorso abbia trovato continuità anche attraverso la performance di strada Custodi del Miraggio: quando i bambini diventano protagonisti, la cultura si trasforma in un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere e arricchire tutta la comunità».

La prevenzione e l’educazione alla salute orale

Il progetto prosegue ora con una nuova importante dimensione: la prevenzione e l’educazione alla salute orale, grazie alla collaborazione con lo Studio Medico Odontoiatrico del dott. Pasquale Pensabene, con un percorso specificamente dedicato alla pedodonzia, la branca dell’odontoiatria che si occupa della salute orale dei bambini.

Con la collaborazione della dottoressa Lucia Toscano, il percorso prenderà avvio nella sede dell’Osservatorio sulla ‘ndrangheta con un laboratorio-gioco pensato per avvicinare i bambini al mondo della cura dentale in modo semplice, coinvolgente e rassicurante. Attraverso attività ludiche, narrazioni e piccoli gadget, la dottoressa avrà modo di conoscere i bambini e instaurare con loro una prima relazione di fiducia, aiutandoli a familiarizzare con la figura dell’odontoiatra in un ambiente accogliente e non medicalizzato.

L’obiettivo è trasformare la visita dentistica da un momento temuto a un’esperienza più serena e consapevole, rispettando i tempi dei bambini e favorendo un rapporto positivo con la prevenzione. Solo dopo questa prima fase di conoscenza e avvicinamento saranno organizzate le visite, affinché ogni bambino possa affrontarle con maggiore tranquillità e fiducia.

L’attenzione sarà rivolta alla prevenzione della carie dei denti da latte, all’individuazione precoce di eventuali anomalie nello sviluppo e nell’eruzione dentale e all’intercettazione di problematiche funzionali e ortopediche che possono richiedere un approfondimento specialistico.

Un intervento che amplia il significato di Piccoli Sogni: accanto alla possibilità di esprimersi attraverso l’arte, si afferma l’importanza di accompagnare i bambini in un percorso di crescita consapevole, nel quale il benessere fisico e la cura della persona assumono un ruolo centrale.

Il sostegno della Fondazione Fameli Tresca

Il sostegno della Fondazione Fameli Tresca, nata a Roma per volontà dei coniugi Silviana Fameli e Giuseppe Tresca, medici che fin dagli inizi della loro carriera hanno scelto di dedicarsi alle persone più bisognose, rappresenta un contributo significativo alla realizzazione di un progetto che mette al centro le nuove generazioni e le loro opportunità. Silviana Fameli e Giuseppe Tresca, per tutti Silvia e Peppino, hanno condiviso una vita dedicata alla medicina e al prossimo. Fin dai primi passi in Africa negli anni ‘60, hanno interpretato la loro professione come una missione di ascolto e vicinanza. Oggi, quel legame profondo si evolve: attraverso le ultime volontà di Giuseppe, la Fondazione prende forma per dare continuità a quel sogno. Non più solo un ricordo, ma un motore attivo di progetti concreti per la salute e il benessere di bambini e donne in condizioni di fragilità.

Con Piccoli Sogni, Adexo APS rinnova così il proprio impegno nel promuovere esperienze accessibili di partecipazione culturale e crescita, costruendo una rete di collaborazioni tra realtà artistiche, sociali e professionali a livello nazionale.

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Perché offrire ai bambini strumenti per immaginare, creare e prendersi cura di sé significa contribuire a costruire comunità più attente, consapevoli e capaci di guardare al futuro. E perché, a volte, i sogni imparano a camminare giocando, a guardare il mondo da un’altra prospettiva e, con un po’ di coraggio, persino a stare sui trampoli.