Serie D: arriva il passaggio di proprietà dell’Enna. Poi la notizia attesa anche dai tifosi della Reggina

Giornata importante per l’Enna Calcio, a quarantotto ore dalla sfida contro la Reggina, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Dopo settimane di incertezze e difficoltà societarie, il club gialloverde cambia proprietà, passando dalle mani di Giancarlo Travagin a quelle di Filippo Garofalo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, la firma del passaggio societario questa mattina. Un momento che segna l’inizio di una nuova fase per la società siciliana, impegnata anche nella difficile risalita in classifica.

Garofalo conferma Cammarata e Cimino

Il nuovo proprietario ha già chiarito le prime scelte sul piano sportivo. Nessuna rivoluzione nell’organigramma, a partire dalla conferma del direttore sportivo Antonio Cammarata e dell’allenatore Cimino: “Sarebbe ingiusto e ingeneroso. Mister Cimino è riconfermato, è giusto così perché la squadra è in ripresa, e i pareggi con Igea e Trapani ne sono una testimonianza, ma anche perché ha condotto la squadra in momenti difficili diventando un punto di riferimento per i giovani“.

Enna-Reggina a Troina, Garofalo annuncia anche i tifosi amaranto

Ma nelle dichiarazioni del nuovo proprietario c’è soprattutto un passaggio che interessa da vicino i sostenitori della Reggina. Dopo la lunga attesa per conoscere la sede dell’incontro, arrivano parole importanti anche sulla presenza del pubblico allo stadio Silvio Proto di Troina: “Abbiamo fatto una corsa contro il tempo, ma siamo riusciti ad avere le autorizzazioni per giocare la partita a Troina dove arriveranno dei tifosi da Reggio Calabria ma anche i nostri sostenitori sono pronti a sostenere la squadra“.

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Parole che lasciano intendere la possibilità di vedere anche i tifosi amaranto sugli spalti, dopo giorni di incertezza legati prima all’individuazione dell’impianto e poi alle modalità di accesso del pubblico. Resta fondamentale, tuttavia, la comunicazione ufficiale sulle modalità di vendita dei biglietti e sull’apertura del settore ospiti. Le dichiarazioni di Garofalo rappresentano comunque un primo segnale La sede e l’orario della gara sono confermati dal comunicato ufficiale della Reggina: domenica 8 novembre, ore 14:30, stadio Silvio Proto di Troina.