Basket Serie B: Piazza Armerina piega Brescia, la Viola cade ancora al Palacalafiore. Classifica e risultati
Risultati e classifica della 6ª giornata di Serie B Nazionale: il colpo dell'ammazzagrandi Siaz in casa della capolista Brescia e il nuovo passaggio a vuoto casalingo della Myenergy Viola
01 Novembre 2026 - 20:13 | di Redazione
Si è conclusa la 6ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 6ª giornata
A2A Leonessa Brescia – Siaz Basket Piazza Armerina 61-80
Infodrive Capo d’Orlando – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights 75-65
TAV Treviglio Brianza Basket – Moncada Energy Agrigento 74-64
Adamant Ferrara – Rucker San Vendemiano 81-77
Andrea Costa Imola – Fiorenzuola Bees 64-68
LuxArm Lumezzane – Paffoni Fulgor Basket Omegna 81-49
UCC Assigeco Piacenza – Logiman Orzinuovi 87-82
Myenergy Reggio Calabria – Rimadesio Desio 66-67
LTC Group Sangiorgese Basket – S4 Energia Vicenza 66-62
Classifica
Power Basket Brescia 10
Adamant Ferrara 10
Virtus Lumezzane 10
Logiman Orzinuovi 8
TAV Treviglio 8
UCC Assigeco Piacenza 8
Siaz Piazza Armerina 6
Rimadesio Desio 6
Myenergy Viola 6
Rucker San Vendemiano 6
Infodrive Capo d’Orlando 6
SAE Legnano Knights 4
Fortitudo Agrigento 4
Andrea Costa Imola 4
Pallacanestro Fiorenzuola 4
Sangiorgese Basket 4
S4 Energia Vicenza 2
Fulgor Omegna 2
Prossimo Turno
Rimadesio Desio – LTC Group Sangiorgese Basket
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Andrea Costa Imola
Siaz Basket Piazza Armerina – TAV Treviglio
Fortitudo Agrigento – UCC Assigeco Piacenza
Fiorenzuola Bees – LuxArm Lumezzane
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – Adamant Ferrara
Logiman Orzinuovi – A2A Leonessa Brescia
Rucker San Vendemiano – Infodrive Capo d’Orlando
S4 Energia Vicenza – Myenergy Viola
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