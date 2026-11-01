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Myenergy Viola, il Palacalafiore resta un tabù: passa Desio al fotofinish

La Myenergy Viola si fa rimontare dal +11 nel 3° quarto e cede 66-67 a Rimadesio Desio. Decisivi gli errori finali dei neroarancio e i tiri liberi dei lombardi

01 Novembre 2026 - 20:06 | di Renato Pesce

Gabriele Romeo, numero 99 della Pallacanestro Viola, palleggia e guarda il campo con la palla nella mano destra

Il Palacalafiore si accende per la sesta giornata di Serie B Nazionale: la Myenergy Viola ospita la Rimadesio Desio in una sfida ad alta intensità.

Forti dei tre successi conquistati finora tutti lontano dalle mura amiche, i neroarancio di coach Michele Carrea vanno a caccia del primo fondamentale acuto casalingo davanti al pubblico amico di Pentimele.

Primo quarto

Il quintetto di partenza di coach Carrea è composto da capitan Romeo in cabina di regia, Love e Markovic sugli esterni e Diouf e Toure. Il coach bluarancio Daniele Quilici risponde con Rota, Diambo, Sgarzini, Elli e Giarelli.

A rompere il ghiaccio è capitan Romeo in penetrazione e tiro. Stefano Elli rispnde per gli ospiti col tiro dalla distanza, da sotto canestro la replica del neroarancio Diouf. Giarelli va dalla lunetta e fa 1/2, quindi Love sbaglia il primo tentativo da tre. Errore anche di Elli dalla distanza, si sta fermi sul 4-4. Love si sblocca con la bomba che fa esultare il Palacalafiore. Rota ne segna due dalla lunetta, poi è il turno di Diouf dopo il fallo di Elli e il neroarancio fa 0/2. Markovic è più concreto con un 2 su 2. Diouf corregge un tiro di Love per l’11-6, Diambo risponde con un tap-in da sotto, poi in contropiede realizza e subisce fallo da Love: gioco da tre punti e pareggio a meno di 5 minuti dalla prima sirena. Giarelli subisce fallo dal Taflaj, entrato con Marini, e dalla lunetta realizza l’11-13. Entra anche Mazzoleni, il capitano dei brianzoli. Marini realizza un bel semigamcio per il pareggio della Viola. Le difese stringono le maglie, l’intensità aumenta e si sbaglia tanto al tiro, Giarelli spezza il digiuno con una bomba in faccia a Marini. Clark in uno contro uno segna il 15-16, Desio segna ancora dalla lunetta con Elli e chiude la frazione sul 15-18.

Secondo quarto

La seconda frazione inizia con il penetra e scarica di Donadoni su Marini, che subisce fallo e dalla lunetta fa 1/2. Marini tocca la palla che rimbalza sul ferro dopo il tiro di Diambo e l’arbitro assegna i due punti agli ospiti, poi Calvellini scappa in penetrazione per il 18-20. Mazzoleni interrompe un fase nervosa e ricca di errore con il semigancio del +4, poi è Rota dalla lunetta a far allungare per la prima volta Desio: 18-24. Markovic segna dal pitturato per i neroarancio, poi è scontro tra capitani con Romeo che ruba palla a Mazzoleni in palleggio e in contropiede realizza il gioco da tre punti (fallo più libero) del -1. Leoni entra e segna subito da sottocanestro, Love allo scadere segna in allontanamento il 25-26. La Viola recupera ancora un pallone e subisce fallo con Love che dalla lunetta ne segna solo uno. Romeo vola in contropiede e trova nell’angolo Markovic che da tre non sbaglia, 29-26. Diuof recupera ancora un rimbalzo offensivo, poi da sotto segna e fa esplodere il Palacalafiore per il 31-26. La risposta degli ospiti non si fa attendere con Giarelli dalla media e Sgarzini in penetrazione, coach Carrea chiama timeout per gestire gli ulitmi 90 secondi. Love concretizza la circolazione di palla neroarancio con altri due punti al tabellone, poi Romeo fa 0/2 dalla lunetta ma si fa perdonare con la solita penetrazione contro il muro bluarancio: 35-30. Donadoni manda dalla lunetta Diambo che con i liberi del 35-32 riporta le squadre negli spogliatoi.

Terzo quarto

Al rientro dal riposo lungo Toure stoppa Giarelli in penetrazione e poi recupera palla, sugli sviluppi del possesso Love segna e subisce fallo, ma sbaglia dalla lunetta il tiro aggiuntivo. Desio sbaglia in attacco e pressa alto in difesa, ma è fisicità dei neroarancio ad avere la meglio con Diouf che vola e schiaccia sul tiro sbagliato di Markovic: 39-32. Ancora Diouf , trovato solo sottocanestro, segna un libero dalla lunetta. Rota sbaglia ancora per gli ospiti, Love continua a segnare per il momentaneo +10. Elli in penetrazione rompe il digiuno dei brianzoli, poi Markovic penetra e scarica per Romeo dall’angolo che segna la tripla del 45-34. Timeout per coach Quilici e Palacalafiore in festa. Capitan Mazzoleni prova a suonare la carica per gli ospiti ma Toure in trance agonistica lo stoppa ancora, poi pesca Giarelli che sfrutta la linea di fondo e ne segna due. Leoni entra e dalla panchina incide ancora con rimbalzo offensivo e canestro. Poi commette fallo su Diouf , bonus raggiunto e due liberi realizzati dal pivot neroarancio: 47-38. Desio fa circolare la palla e pesca Tornari che segna la bomba del -6, poi Rashed in penetrazione e tiro in sospensione accorcia ancora. La Viola rientra dal timeout di coach Carrea ma sbaglia ancora con Clark, gli ospiti giocano con maggior energia e con Rashed segnano il -3 dalla lunetta. Donadoni ridà fiducia all’attacco neroarancio con una bomba pesantissima, poi Calvellini subisce fallo e segna un tiro libero. Sul rimbalzo recuperato da Taflaj, Donadoni segna al tabellone da tre e chiede scusa: è nuovamente +10 per la Viola a 90 secondi dal termine della frazione.

Diambo subisce fallo dallo stesso Donadoni e dalla lunetta ne fa uno. Clark scappa in contropiede e subisce fallo, anche per lui 1/2. Giarelli perde palla, poi sul recupero di Desio realizza il contropiede che chiude il quarto sul 55-47.

Quarto quarto

Il primo possesso è dei padroni di casa che sbagliano al tiro dalla lunga con Calvellini, Mazzoleni invece non perde l’occasione e segna la bomba del -5. Calvellini recupera palloni ma Romeo e Donadoni sbagliano due tentativi consecutivi, Diambo ruba un pallone e in contropiede realizza il 55-52. La Viola sbaglia ancora con Taflaj, è ancora capitan Romeo a inventarsi i primi due punti della frazione. Diambo segna ancora dalla lunetta e accorcia di uno, poi sempre Romeo in arresto e tiro da tre fa esplodere il palazzetto: 60-52. Elli segna da sottocanestro dopo la rimessa dal fondo, poi ancora in arresto e tiro dalla media. Sgarzini ruba subito palla dalla rimessa successiva e riacciuffa la partita col libero aggiuntivo. Toure commette un antisportivo e Sgarzini dalla lunetta segna ancora per il vantaggio di Desio: 60-61. Love e Donadoni non si intendono e la Viola perde palla, la responsabilità della risposta neroarancio è sempre di capitan Romeo che ruba palla e porta di nuovo avanti la Myenergy. Reggio recupera ancora palla e Toure dalla lunetta ne fa due.

Bonus raggiunti e lunetta frequentatissima nei minuti finali: Rota e Diambo segnano un punto ciascuno, 64-63. Diuof sbaglia i suoi liberi ma stoppa il tentativo di Desio di avanzare. Love sbaglia in penetrazione ma ancora Diouf corregge per il +3, timeout Quilici. Giarelli si in sottomano si conferma punto di riferimento dell’attacco bluarancio, Romeo porta palla ma Donadoni commette fallo in attacco. Tornari dalla lunetta ne segna due e riporta gli ospiti in vantaggio, costringendo un nervosissimo Carrea a chiamare timeout per gestire gli ultimi venti secondi.

Al rientro sul parquet Love perde un pallone sanguinoso e costringe capitan Romeo a far fallo per fermare il cronometro a 4 secondi dal termine. Diambo ne sbaglia due, ma il possesso è ancora nelle mani di Desio che chiude la gara sul 66-67.

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Tabellino

Parziali: 15-18; 20-14; 20-15; 11-20.

Myenergy Viola: Taflaj, Markovic 7, Love 12, Donadoni 6, Marini 3, Calvellini 3, Diouf 13, Clark 3, Toure 2, Romeo 17.
All: Michele Carrea

Rimadesio Desio: Tornari 5, Sgarzini 6, Rashed 3, Giarelli 16, Rota 5, Diambo 14, Mazzoleni 5, Elli 9, Leoni 4, Granchi.
All: Daniele Quilici

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