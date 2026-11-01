Lazio da sogno, Gattuso continua a scrivere la storia. Lotito si gode il doppio primato

La Lazio guarda tutti dall’alto. E lo fa con numeri impressionanti, una continuità straordinaria e un allenatore che sta trasformando la squadra in una delle grandi protagoniste del campionato. Nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci giornate, 28 punti su 30 disponibili e sei successi consecutivi. La formazione di Gennaro Gattuso vola in testa alla Serie A, lasciandosi alle spalle l’Inter, distante tre lunghezze. Una partenza senza precedenti nella storia biancoceleste. Nemmeno le Lazio degli scudetti erano riuscite a raccogliere così tanti punti nelle prime dieci giornate. E oggi il presidente Claudio Lotito può godersi i risultati di una squadra che, partita dopo partita, sta alimentando ambizioni sempre più importanti.

Gattuso, il grande protagonista della Lazio dei record

C’è soprattutto la firma di Rino Gattuso dietro questa straordinaria cavalcata. Il tecnico calabrese ha costruito una squadra competitiva, aggressiva e capace di reagire anche nei momenti di difficoltà. Una Lazio che sa vincere giocando bene, ma anche soffrendo. Che non si arrende quando va sotto e che riesce a trovare soluzioni nei momenti decisivi delle partite. L’ultima dimostrazione è arrivata contro il Cagliari. Sotto per la rete di Nzola, i biancocelesti hanno ribaltato il risultato grazie a Isaksen e al gol decisivo di Pinamonti all’83’. Una vittoria per 2-1 che vale il primato solitario e conferma la forza mentale della formazione guidata da Gattuso che a fine gara dichiara: “Sono contento, mancano dodici punti all’obiettivo“. La salvezza.

Lotito si gode la sua Lazio: il progetto biancoceleste vola

Se Gattuso è il protagonista in panchina, Claudio Lotito è il presidente che oggi raccoglie i frutti delle scelte societarie. Il numero uno biancoceleste, spesso al centro delle critiche e delle contestazioni di una parte della tifoseria, può guardare alla classifica con grande soddisfazione. I risultati stanno premiando la costruzione di una squadra che ha trovato equilibrio, personalità e una precisa identità di gioco. La Lazio di oggi rappresenta anche una risposta sul campo alle tante discussioni che hanno accompagnato la gestione del club. Una squadra capace di competere con le grandi del calcio italiano e di presentarsi, dopo dieci giornate, davanti a tutte. Il merito di Lotito è anche quello di aver affidato la guida tecnica a Gattuso, una scelta che, almeno in questo avvio di stagione, sta producendo risultati superiori alle aspettative. Il presidente biancoceleste si gode un doppio primato, visto che in serie D la sua Reggina è prima in classifica, seppur in condominio con il Sambiase.

Leggi anche

Una Lazio mai vista, meglio anche delle squadre scudettate

I numeri raccontano la portata dell’impresa. La Lazio aveva conquistato 21 punti nelle prime nove giornate della stagione 1999-2000, quella del secondo scudetto con Sven-Göran Eriksson. Quest’anno, dopo nove partite, ne aveva già 25. Adesso sono diventati 28 in dieci giornate. Un rendimento che proietta i biancocelesti tra le migliori partenze della storia della Serie A. Era inoltre dalla stagione 2010-2011, con Edy Reja in panchina, che la Lazio non si ritrovava da sola in testa alla classifica dopo dieci giornate.