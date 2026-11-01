Domotek Volley, primo ko stagionale: nulla da fare contro la capolista Grottazzolina
Una battuta d'arresto che fa parte del percorso di crescita della matricola guidata da Polimeni
01 Novembre 2026 - 21:10 | Redazione
Arriva la prima battuta d’arresto stagionale per la Domotek Volley Reggio Calabria. Gli amaranto cedono sul campo della capolista Grottazzolina, che si impone con il punteggio di 3-1 (26-24, 25-16, 19-25, 25-23). Una sconfitta maturata contro una delle formazioni più in forma del campionato, l’unica insieme a Lagonegro ancora a punteggio pieno. La Domotek ha provato a tenere testa agli avversari, riuscendo a conquistare il terzo set e giocandosi fino agli ultimi punti sia il primo che il quarto parziale.
Domotek, una sconfitta che ci può stare
Un calendario non semplice in questo avvio per i reggini che hanno già affrontato Pineto e Brescia conquistando due successi al tie break e che vale la pena ricordare che l’obiettivo della Domotek in questa stagione è la salvezza. Un traguardo che richiederà continuità, sacrificio e soprattutto la capacità di reagire alle difficoltà. Una società abituata a vincere tantissimo nelle ultime stagioni, adesso dovrà confrontarsi con un campionato duro e difficile come la Serie A2, decisamente diversoe con avversari di livello superiore quindi con margini di errore che dovranno essere ridotti.
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