Domotek Volley, primo ko stagionale: nulla da fare contro la capolista Grottazzolina

Arriva la prima battuta d’arresto stagionale per la Domotek Volley Reggio Calabria. Gli amaranto cedono sul campo della capolista Grottazzolina, che si impone con il punteggio di 3-1 (26-24, 25-16, 19-25, 25-23). Una sconfitta maturata contro una delle formazioni più in forma del campionato, l’unica insieme a Lagonegro ancora a punteggio pieno. La Domotek ha provato a tenere testa agli avversari, riuscendo a conquistare il terzo set e giocandosi fino agli ultimi punti sia il primo che il quarto parziale.

Domotek, una sconfitta che ci può stare

Un calendario non semplice in questo avvio per i reggini che hanno già affrontato Pineto e Brescia conquistando due successi al tie break e che vale la pena ricordare che l’obiettivo della Domotek in questa stagione è la salvezza. Un traguardo che richiederà continuità, sacrificio e soprattutto la capacità di reagire alle difficoltà. Una società abituata a vincere tantissimo nelle ultime stagioni, adesso dovrà confrontarsi con un campionato duro e difficile come la Serie A2, decisamente diversoe con avversari di livello superiore quindi con margini di errore che dovranno essere ridotti.