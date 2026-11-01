Myenergy, l’analisi di coach Carrea dopo Desio: ‘Dobbiamo crescere nella gestione dei momenti decisivi’

L’allenatore della Pallacanestro Viola si è presentato in conferenza stampa abbastanza amareggiato dopo la sconfitta al fotofinish contro Desio. Il primo quarto si è svolto in pieno equilibrio. Nella seconda frazione di gioco dopo un buon inizio degli ospiti, i neroarancio hanno ripreso in mano la partita. Desio ha riagganciato i padroni di casa. Si è andati negli spogliatoi sul 35 a 32. Nel terzo quarto Reggio Calabria si è portata sul +8. Nell’ultimo periodo il botta e risposta tra le due compagini ha visto protagonista la rimonta dei ragazzi di Coach Quilici e l’ennesima sconfitta al Palacalafiore della Viola.

Le dichiarazione del Coach

Al termine della sfida persa dalla MyEnergy Viola contro la Rimadesio Desio con il punteggio di 66-67, coach Michele Carrea ha analizzato con lucidità una gara decisa dagli episodi e da un margine ridottissimo.

Il tecnico neroarancio ha posto l’attenzione soprattutto sulla gestione dei possessi e delle situazioni decisive. In una partita caratterizzata dall’equilibrio, la differenza è arrivata nei dettagli: “Qualche scelta offensiva da gestire meglio, maggiore attenzione in alcune situazioni difensive e la necessità di mantenere lucidità quando il punteggio è rimasto punto a punto”.

La sconfitta, dunque, non viene letta come una bocciatura della prestazione complessiva della squadra, ma come un’occasione per individuare gli aspetti sui quali lavorare. La Viola ha dimostrato di poter competere fino all’ultimo possesso, ma deve compiere un ulteriore passo avanti nella capacità di trasformare una prestazione positiva in una vittoria.

Il margine finale di un solo punto rende ancora più evidente il peso dei dettagli. Per Carrea è proprio da queste situazioni che passa il percorso di crescita della squadra: “Maggiore continuità, migliori letture e soprattutto più efficacia nei momenti che decidono le partite”.

La sfida con Desio lascia quindi amarezza per un successo sfumato di un soffio, ma anche indicazioni utili per il prosieguo della stagione. La strada indicata dal tecnico è quella del lavoro quotidiano e della crescita collettiva, con l’obiettivo di diventare più solidi e cinici nei finali punto a punto.