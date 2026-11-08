Enna-Reggina: le formazioni ufficiali. Franchini dal primo minuto
Tra i pali torna Lagonigro, il difensore Bruno in panchina
08 Novembre 2026 - 14:00 | Redazione
Agli ordini del signor Cafaro della sezione di Alba-Bra, coadiuvato dai guardalinee Neroni e Panella di Ciampino, Enna e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
ENNA: Sciarrino; Caggianello, Mazzone, Licata, Gabrieli, Ntalu, Casacchia, Mannino, Tchaouna, Amore, Scozzari. In panchina: Caputo, Curcio, Polifrone, Di Dio, Marte, Risso, Sow, Canfora, Floridia. In panchina: Allenatore: Cimino (squalificato, in panchina Greco).
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Abonckelet, Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma. Allenatore: Marchionni.
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