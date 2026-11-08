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Enna-Reggina: le formazioni ufficiali. Franchini dal primo minuto

Tra i pali torna Lagonigro, il difensore Bruno in panchina

08 Novembre 2026 - 14:00 | Redazione

Simone Franchini, Reggina a Cantalupa: calciatore in maglia amaranto segue il pallone durante un allenamento

Agli ordini del signor Cafaro della sezione di Alba-Bra, coadiuvato dai guardalinee Neroni e Panella di Ciampino, Enna e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

ENNA: Sciarrino; Caggianello, Mazzone, Licata, Gabrieli, Ntalu, Casacchia, Mannino, Tchaouna, Amore, Scozzari. In panchina: Caputo, Curcio, Polifrone, Di Dio, Marte, Risso, Sow, Canfora, Floridia. In panchina: Allenatore: Cimino (squalificato, in panchina Greco).

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Piras, Bruno, Runza, Specker, Abonckelet, Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma. Allenatore: Marchionni.

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