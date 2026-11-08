Palmi, dalla Regione 75 mila euro per Taureana e Tonnara: interventi per mobilità sostenibile e spazi verdi

Terminal bus, bike sharing e un parco per la biodiversità, il sindaco: "Un'opportunità per continuare il percorso di crescita e valorizzazione della nostra città"

La Città di Palmi ottiene due nuovi finanziamenti dalla Regione Calabria per interventi destinati alla valorizzazione del territorio, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere di Taureana e Tonnara.

Il primo contributo, pari a 25.000 euro, consentirà la realizzazione di un’area verde nel quartiere Taureana, comprensiva di terminal bus e postazione intermodale per il bike sharing e la ricarica dei mezzi sostenibili, favorendo una mobilità sempre più integrata e rispettosa dell’ambiente.

Il secondo finanziamento per l’area costiera della Tonnara

Un secondo finanziamento di 50.000 euro è stato invece assegnato al progetto denominato “Area verde per la biodiversità e spazio sociale per l’integrazione intergenerazionale, il tempo libero e lo sport”, che interesserà l’area costiera della Tonnara. L’intervento punta a creare nuovi spazi di socializzazione e inclusione, promuovendo al contempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

I due progetti rappresentano un ulteriore risultato dell’attività di programmazione e partecipazione ai bandi svolta dall’Ente, finalizzata all’acquisizione di risorse utili per lo sviluppo della città e il miglioramento degli spazi pubblici.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il finanziamento ottenuto e rivolge un ringraziamento alla Regione Calabria per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio palmese, nonché ai tecnici e agli uffici comunali che hanno curato la predisposizione delle candidature progettuali.

Il sindaco Giovanni Calabria ha dichiarato:

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«Questi finanziamenti rappresentano un’importante opportunità per continuare il percorso di crescita e valorizzazione della nostra città. Taureana e Tonnara sono due aree di straordinario pregio paesaggistico e sociale e meritano interventi capaci di coniugare sostenibilità, qualità urbana e servizi per i cittadini. Ancora una volta viene premiata la capacità del Comune di progettare e intercettare risorse, grazie a un lavoro quotidiano svolto con competenza dagli uffici e in costante collaborazione con le istituzioni sovracomunali. Continueremo a lavorare con determinazione per trasformare ogni occasione di finanziamento in opere e servizi concreti per la comunità».

Con questi nuovi contributi, la Città di Palmi rafforza il proprio impegno nella promozione della mobilità sostenibile, della tutela ambientale e della realizzazione di spazi pubblici capaci di favorire l’inclusione, la socializzazione e il benessere collettivo.