Reggina: Marchionni sulla vittoria, i gol di Magrassi e la sfida con il Sambiase

Vittoria della Reggina sull’Enna grazie alla doppietta di Magrassi e il gol che ha definitivamente chiuso l’incontro realizzato da Rossetti. Mister Marchionni ai microfoni di radio Febea: “Oggi ci sono solo aspetti positivi, la squadra è scesa con la testa giusta, voglia e determinazione. Quando siamo così è difficile starci dietro, ma chiaramente non si può mantenere quell’atteggiamento per novanta minuti. Il primo tempo poteva finire con un punteggio più largo, questo accresce l’autostima e ti consente di fare determinate partite. Magrassi ha giocato con la mente libera, si è messo a disposizione della squadra e ha trovato anche i gol. Franchini non si discute, attendevamo la sua migliore condizione fisica, ha giocato una grande partita come gli altri. A volte si fanno delle scelte e sempre in base a quello che succede in settimana. Così è tutto più facile. Adesso ci godiamo la vittoria, domenica sarà una grande partita, ma noi dobbiamo fare solo grandi partite”.

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