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Reggio, incidente in centro città: giovane ferito e portato al Gom

Accertamenti in corso sulla dinamica dello scontro

08 Novembre 2026 - 20:03 | di Redazione

Incidente via marvasi reggio calabria

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria, precisamente lungo la carreggiata di via Marvasi. Secondo quanto raccolto, nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane a bordo di una bici elettrica, con una dinamica che sembrerebbe legata a una mancata precedenza o al mancato rispetto del segnale di stop.

L’impatto ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori sul posto per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area interessata dalla collisione.

Incidente a Reggio Calabria, ferito trasportato al GOM

A seguito dello scontro, uno dei feriti è stato tempestivamente immobilizzato dal personale sanitario intervenuto e trasportato d’urgenza presso il GOM di Reggio Calabria per svolgere tutti gli accertamenti clinici del caso.

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Fortunatamente, in base alle prime indicazioni acquisite sul posto, la persona rimasta ferita non verserebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono in corso i rilievi necessari per ricostruire con esattezza le responsabilità e l’esatta traiettoria dei veicoli coinvolti.

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