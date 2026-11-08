Reggio, incidente in centro città: giovane ferito e portato al Gom
Accertamenti in corso sulla dinamica dello scontro
08 Novembre 2026 - 20:03 | di Redazione
Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria, precisamente lungo la carreggiata di via Marvasi. Secondo quanto raccolto, nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane a bordo di una bici elettrica, con una dinamica che sembrerebbe legata a una mancata precedenza o al mancato rispetto del segnale di stop.
L’impatto ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori sul posto per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area interessata dalla collisione.
Incidente a Reggio Calabria, ferito trasportato al GOM
A seguito dello scontro, uno dei feriti è stato tempestivamente immobilizzato dal personale sanitario intervenuto e trasportato d’urgenza presso il GOM di Reggio Calabria per svolgere tutti gli accertamenti clinici del caso.
Fortunatamente, in base alle prime indicazioni acquisite sul posto, la persona rimasta ferita non verserebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono in corso i rilievi necessari per ricostruire con esattezza le responsabilità e l’esatta traiettoria dei veicoli coinvolti.
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