La Myenergy Viola ritrova il sorriso in trasferta: vittoria sul parquet di Vicenza

La Myenergy Viola va a caccia del riscatto sul parquet della S4 Energia Vicenza nella settima giornata di Serie B Nazionale.

I neroarancio al PalaGoldoni puntano a dimenticare lo stop casalingo con Desio e a confermare l’ottimo rullino di marcia in trasferta contro i giovani veneti fanalino di coda del girone A con soli 2 punti.

Primo quarto

Coach Carrea parte con capitan Romeo, Taflaj, Donadoni, Calvellini e Diuof in quintetto base, gli risponde l’allenatore veneto Cesare Ciocca con Aguzzoli, Polanco, Martini, Lynch-Daniels e Gonzales.

Partono subito bene i padroni di casa con Martini che corregge sotto canestro il tiro di Lynch-Daniels. La Viola sbaglia i primi tentativi con errori al tiro e durante la circolazione di palla, ci pensa l’asse Romeo-Diuof a rompere il ghiaccio, poi Calvellini in penetrazione segna il primo vantaggio ospite. È ancora il lungo biancorosso Martini a segnare con un bel canestro in post basso, poi Lynch-Daniels mette il naso avanti con la tripla del 7-4. Polanco subisce fallo e dalla lunetta fa due su due, la Viola è ancora imprecisa con Calvellini, poi Taflaj gioca alto-basso con Donadoni e segna dalla media. Dopo l’assist Donadoni segna la tripla del pareggio, 9-9, ma Martini dall’altra parte gli risponde immediatamente con un altro canestro dal pitturato. A due minuti dal termine coach Carrea cambia tutto il quintetto e Markovic con un bel tiro in allontanamento subisce fallo e dalla lunetta concretizza il gioco da tre punti. Gonzalez fa 2/2 dalla lunetta dopo il fallo di Marini, gli risponde Clark che sfrutta un blocco e segna dalla media. Tamani sfrutta il fisico e segna da sottocanestro, Markovic chiude la frazione con un altro tiro in allontanamento, al tabellone: 15-16.

Secondo quarto

Clark riapre dalla media le ostilità approfittando di una difesa vicentina disattenta, poi pesca Markovic dentro l’area piccola per il canestro del +5: 15-20. Errori al tiro di Ojo, Love e Tamani, rompe il digiuno Markovic, ancora mortifero con la bomba del 15-23. Lang trova due punti contro la difesa di Marini, poi è ancora Martini nel pitturato ad accorciare le distanze sul -4. Le percentuali al tiro dei neroarancio restano basse con gli errori di Love, Markovic, Toure e Calvellini dalla lunga distanza, ma anche Vicenza subisce la pressione dei reggini, perde palla in circolazione e fatica a trovare tiri aperti. Scorrono i minuti e Taflaj segna finalmente in penetrazione, poi lo stesso Taflaj pesca un solitario Diouf che segna in sottomano il 19-27 e costringe coach Ciocca al primo timeout della frazione. Vicenza lotta ma sbaglia ancora, Diuof sfrutta la sua esperienza contro Tamani e in semigancio allunga ancora. I neroarancio gestiscono il ritmo gara e il punteggio e Taflaj fa ancora male alla difesa vicentina con la bomba del +13, Tamani allo scadere dei 24 secondi segna il 32-21: timeout Reggio Calabria per gestire l’ultimo possesso. Vicenza difende forte ma Calvellini trova un varco grazie al movimento di Diuof e in penetrazione manda le squadre negli spogliatoi col punteggio sul 21-34.

Terzo quarto

Al rientro dal riposo lungo i padroni di casa continua a sprecare possessi con Polanco e Tamani mentre la Viola continua a far male col canestro di Donadoni del +16. Lynch-Daniels e Tamani rispondono ma è ancora Donadoni in post basso a segnare il 25-41. Tamani subisce fallo e dalla lunetta fa uno su due, Taflaj corregge da sotto e realizza il +17. Rimessa Vicenza, Gonzalez esce da un blocco e segna la tripla, poi è Tamani ad evitare il raddoppio difensivo dei neroarancio per il canestro del 31-43: timeout per coach Carrea.



Il gioco a due di Calvellini e Taflaj porta altri due punti sulla sirena dei 24″, poi lo stesso Taflaj perde il taglio di Lang che segna in sottomano. Clark torna in cabina di regia al posto di capitan Romeo, Lynch-Daniels segna in sospensione, poi sul rovesciamento di fronte ancora Donadoni segna dall’angolo il canestro del 35-47. Vicenza sbaglia ancora con tamani e Lycnh-Danieles, poi aè ancora Lang a suonare la carica per i padroni di casa con la tripla del -10. Love perde un pallone su rimessa dal fondo, i biancorossi hanno adesso l’inerzia della gara e dalla lunetta accorciano con Gonzalez. La riisposta della Viola arriva dopo un’ottima circolazione di palla e il canestro dall’angolo di Clark. Tamani fa “tecnico” e Markovic segna il libero aggiuntivo. Ancora Tamani cerca riscatto e dalla lunetta fa due su due, Love sbaglia l’ultimo tentativo della frazione che si chiude sul 42-51.

Quarto quarto

Si rientra sul parquet per gli ultimi dieci minuti di gara, Marini subisce fallo sottocanestro da Martini e dalla lunetta fa 2/2. La difesa neroarancio chiude bene gli spazi, Gonzalez sfrutta i 24 secondi per subire fallo e segnare due tiri liberi. Vicenza passa a zona in difesa e in attacco segna ancora con Martini dal pitturato. Markovic e Clark sbagliano due tentativi, l’ex neroarancio Aguzzoli fa esplodere il palazzetto con la bomba del -4. La risposta dei reggini arriva con la bomba di Marini assistito da Markovic, i biancorossi perdono ancora palla e la Viola incrementa il vantaggio con la penetrazione di Taflaj. Aguzzoli sbaglia dalla lunetta ma recupera e serve Tamani per il 58-51, Taflaj manca di poco la tripla, lo stesso fa Aguzzoli, poi ancora Taflaj segna dalla media il +9. Tamani prende un rimbalzo offensivo, subisce fallo e fa due su due ai liberi, Taflaj e Romeo sbagliano per la Viola, sbaglia anche Gonzalez ma il solito Aguzzoli recupera palla. Sulla rimessa Gonzalez taglia la difesa della Myenergye e in sottomano realizza il -5. Carrea chiama timeout, Diouf sbaglia in semigancio e Lynch-Daniels dalla media segna ancora per il 57-60. Diouf raccoglie un rimbalzo dall’immondizia, subisce fallo e dalla lunetta fa uno su due. Scorrono i secondi, Vicenza gira palla e sbaglia al tiro, Markovic gioca col cronometro e subisce fallo: dalla lunetta è ancora 50%, timeout Ciocca a 40 secondi dalla fine e punteggio sul 57-62.



Rimessa Vicenza che prova il tiro veloce e sbaglia con Lynch-Daniels, rimbalzo nelle mani di Toure, ma la Viola perde increbilmente palla in transizione e regala nuovamente il possesso ai padroni di casa: ancora timeout per Ciocca a 26″ dalla sirena. Lang e Gonzalez sbagliano due tentativi consevcutivi dalla lunga distanza. Markovic fa zero su due dalla lunetta, ma la palla è ancora nella mani di capitan Romeo che subisce fallo e segna i due liberi che chiudo la gara sul 57-64.

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Tabellino

Parziali: 15-16; 6-18; 21-17; 15-13.

Myenergy Viola: Taflaj 15, Markovic 12, Love, Donadoni 12, Marini 5, Calvellini 4, Diouf 7, Clark 7, Toure, Romeo 2.

All.: Michele Carrea

S4 Energia Vicenza: Fall, Ojo, Aguzzoli 3, Polanco 2, Lang 9, Fajardo, Tamani Kemda 11, Gonzalez 13, Ghezzi, Martini 10, Frigo, Lynch-Daniels 9.

All.: Cesare Ciocca