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Basket Serie B: la Viola fa poker in trasferta, Lumezzane sale in vetta. Classifica e risultati

I risultati e la classifica aggiornata della 7ª giornata di Serie B Nazionale: il blitz della Myenergy Viola a Vicenza e il quadro del Girone A

08 Novembre 2026 - 20:15 | di Redazione

Pallone da basket Molten sul parquet di un palazzetto, simbolo del campionato di basket Serie B

Si è conclusa la giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 7ª giornata

Rimadesio Desio – LTC Group Sangiorgese Basket 80-74
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Andrea Costa Imola 73-56
Siaz Basket Piazza Armerina – TAV Treviglio 81-72
Fortitudo Agrigento – UCC Assigeco Piacenza 59-81
Fiorenzuola Bees – LuxArm Lumezzane 95-98
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – Adamant Ferrara 72-65
Logiman Orzinuovi – A2A Leonessa Brescia 86-81
Rucker San Vendemiano – Infodrive Capo d’Orlando 85-91
S4 Energia Vicenza – Myenergy Viola 57-64

Classifica

Virtus Lumezzane 12
Power Basket Brescia 10
Adamant Ferrara 10
Logiman Orzinuovi 10
UCC Assigeco Piacenza 10
TAV Treviglio 8
Siaz Piazza Armerina 8
Rimadesio Desio 8
Myenergy Viola 8
Infodrive Capo d’Orlando 8
SAE Legnano Knights 6
Rucker San Vendemiano 6
Fortitudo Agrigento 4
Andrea Costa Imola 4
Pallacanestro Fiorenzuola 4
Sangiorgese Basket 4
Fulgor Omegna 4
S4 Energia Vicenza 2

Leggi anche

Prossimo Turno

A2A Leonessa Brescia – Rucker San Vendemiano
Myenergy Viola – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights
Adamant Ferrara – Fortitudo Agrigento
Andrea Costa Imola – Siaz Basket Piazza Armerina
LuxArm Lumezzane – Rimadesio Desio
UCC Assigeco Piacenza – Paffoni Fulgor Basket Omegna
LTC Group Sangiorgese Basket – Logiman Orzinuovi
TAV Treviglio – S4 Energia Vicenza
Infodrive Capo d’Orlando – Fiorenzuola Bees

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