Domotek Volley, battaglia infinita con Gioia del Colle: ko al tie break dopo quasi tre ore

Una partita spettacolare, combattuta punto su punto e decisa soltanto ai vantaggi del quinto set. La Domotek Volley Reggio Calabria cede 2-3 alla JV Gioia del Colle, al termine di una sfida durata quasi tre ore e caratterizzata da un livello di gioco altissimo da entrambe le parti. Questa volta il tie break, che aveva sorriso agli amaranto nelle prime due giornate, si rivela fatale. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come è maturata, ma che conferma la capacità della squadra reggina di competere anche nelle battaglie più complicate.

L’equilibrio è stato il grande protagonista del match, a partire da un primo set interminabile, conquistato dalla Domotek con il punteggio di 37-35. Gioia del Colle ha però reagito con carattere, ribaltando la situazione grazie al 25-23 e al 25-20 dei due parziali successivi. La formazione reggina non si è arresa, riportando la sfida in equilibrio con il 25-20 del quarto set. Poi un tie break vietato ai deboli di cuore, chiuso dagli ospiti sul 23-21 dopo una serie infinita di scambi e occasioni.

Boiko e Sabbi, sfida nella sfida

A rendere ancora più spettacolare l’incontro sono state le prestazioni dei due grandi protagonisti offensivi. Da una parte uno straordinario Boiko, autore di 30 punti con il 58% in attacco. Dall’altra un altrettanto devastante Sabbi, capace di mettere a referto 28 punti con la stessa percentuale di efficacia offensiva. Numeri che raccontano la qualità di una partita giocata sul filo dell’equilibrio e decisa soltanto dagli ultimi palloni.

Per la Domotek arriva dunque una sconfitta al quinto set, ma anche un punto in classifica e la consapevolezza di aver disputato una gara di grande intensità.

Il risultato finale: Domotek Reggio Calabria – JV Gioia del Colle 2-3 (37-35, 23-25, 20-25, 25-20, 21-23).