‘Viola come il mare 3’ arriva su Canale 5: la Calabria tra i set, da Reggio a Scilla

La terza stagione della fiction con Francesca Chillemi, in onda dal 4 novembre, è stata girata anche in Calabria: 24 giorni di riprese a Reggio e Chianalea di Scilla tra le location

La Calabria entra in una delle fiction del mercoledì sera di Canale 5. ‘Viola come il mare 3’, la terza stagione della serie con Francesca Chillemi in onda su Canale 5 dal 4 novembre 2026, è stata girata anche in Calabria, che per la prima volta si aggiunge a Palermo e al Lazio tra le ambientazioni.

In breve

La terza stagione è in onda su Canale 5 dal 4 novembre 2026: 12 episodi in sei prime serate

Tra i set c’è la Calabria , novità rispetto alle stagioni precedenti

, novità rispetto alle stagioni precedenti La scheda di produzione indica 24 giorni di riprese a Reggio Calabria; secondo SiViaggia si è girato anche a Chianalea di Scilla, a Diamante e a Cetraro

Quando va in onda e di cosa parla

Secondo TV Sorrisi e Canzoni, la serie conta come sempre 12 episodi, distribuiti in sei appuntamenti. Viola, giornalista che riesce a ‘leggere’ le emozioni delle persone e per questo aiuta le indagini della Polizia, torna a Palermo, innamorata, e nel nuovo palazzo dove abita incontra il vicino Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Diaz.

Il personaggio dell’ispettore Francesco Demir, interpretato da Can Yaman nelle stagioni precedenti, in questa stagione non c’è. Il racconto resta ambientato a Palermo, ma le riprese hanno toccato più regioni.

Le riprese in Calabria: cosa dicono le schede di produzione

La scheda della produzione su Italy for Movies, il portale delle film commission italiane, elenca per la terza stagione tre regioni. Per la Calabria indica come località Reggio Calabria, con 24 giorni di riprese; per la Sicilia 12 giorni tra l’area storica di Palermo e Mondello; per il Lazio, a Roma, 66 e 24 giorni. Il portale precisa che i dati pubblicati possono cambiare con l’avanzare dei lavori.

Un’altra ricostruzione, pubblicata da SiViaggia il 4 novembre 2026, descrive la Calabria come la ‘vera novità’ tra le location: la produzione, firmata RTI e Lux Vide, avrebbe scelto la Costa Viola per alcune scene chiave, girate soprattutto nei pressi di Chianalea di Scilla, con il Castello Ruffo riconoscibile in diverse inquadrature. Sulla costa cosentina il sito indica anche Diamante e Cetraro.

Chianalea, la ‘Venezia del Sud’

Chianalea è la parte più antica di Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Secondo la scheda di Italy for Movies, le case sono costruite direttamente sulle rocce e separate da vicoli che scendono verso l’acqua, mentre il Castello Ruffo, trasformato in residenza nel Cinquecento dal conte Paolo Ruffo, offre una vista che arriva alle isole Eolie e alla costa siciliana.

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Un’altra serie girata in Calabria

Non è la prima produzione televisiva a scegliere la regione. Sandokan su Rai 1, prodotto da Lux Vide, è stato girato tra Lamezia, Tropea, Gizzeria, Ricadi e Le Castella.

Per capire quali scene calabresi finiranno in quali puntate bisognerà attendere la messa in onda: le fonti consultate non indicano in quale episodio compaiano i luoghi della Calabria. La serie va in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 ed è disponibile anche su Mediaset Infinity.