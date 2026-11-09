Sambatello, iniziati i lavori sulle strade. Cannizzaro: ‘Le asfalteremo tutte. Dateci tempo e fiducia’ – VIDEO

Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro annuncia che a Sambatello sono cominciati i lavori sulla rete stradale, tredici giorni dopo l’annuncio fatto nello stesso punto. Lo dice in una storia Instagram girata sul posto, in cui parla anche dello stato di tutte le strade della città, che a suo dire sono da rifare per l’80%.

Cannizzaro sull’avvio dei lavori:

«Io esattamente tredici giorni fa ero in questo punto e annunciavo questo. Dopo tantissimi annunci in questi anni, lunedì 9 novembre partiranno i lavori. Oggi è lunedì 9 novembre, i lavori sono cominciati».