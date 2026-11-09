Sambatello, iniziati i lavori sulle strade. Cannizzaro: ‘Le asfalteremo tutte. Dateci tempo e fiducia’ – VIDEO
Cannizzaro annuncia l'avvio dei lavori sulla rete stradale di Sambatello: "Dateci tempo e fiducia, dice, perché le rifaremo tutte, le asfalteremo tutte"
09 Novembre 2026 - 09:39 | di Redazione
Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro annuncia che a Sambatello sono cominciati i lavori sulla rete stradale, tredici giorni dopo l’annuncio fatto nello stesso punto. Lo dice in una storia Instagram girata sul posto, in cui parla anche dello stato di tutte le strade della città, che a suo dire sono da rifare per l’80%.
Sambatello: iniziati i lavori sulla rete stradale
Cannizzaro sull’avvio dei lavori:
«Io esattamente tredici giorni fa ero in questo punto e annunciavo questo. Dopo tantissimi annunci in questi anni, lunedì 9 novembre partiranno i lavori. Oggi è lunedì 9 novembre, i lavori sono cominciati».
Cannizzaro sulla rete stradale che, dice, non veniva trattata da oltre vent’anni:
«Adesso finalmente la metteremo in totale sicurezza».
Cannizzaro sulle strade dissestate della città:
«Io lo so che appena pubblicheremo questo video mi scriverete da ogni dove della città per segnalarmi la strada dissestata. Sono assolutamente consapevole che l’80% della rete stradale reggina è completamente da rifare».
E ancora:
«Dateci tempo, ma soprattutto fiducia che le rifaremo tutte, le asfalteremo tutte».
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie