Reggina, tutti i numeri del primato: gol fatti, subìti, vittorie e punti. Novembre riaccende la corsa amaranto

La Reggina condivide il primato in classifica con il Sambiase, ma a raccontare la forza della squadra amaranto sono soprattutto i numeri. Dopo undici giornate di campionato, la formazione guidata da Marco Marchionni ha realizzato ben 28 reti, subendone appena 7, con una differenza reti di +21. Un percorso costruito attraverso otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, quella rimediata sul campo del Trapani. I due segni x sono arrivati contro Vibonese e Castrumfavara, in un mese di ottobre che ha rappresentato il momento più complicato di questo avvio di stagione.

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Dall’entusiasmo di settembre alle difficoltà di ottobre

La Reggina aveva iniziato il campionato in maniera travolgente, conquistando cinque vittorie nelle prime cinque giornate, con un rendimento praticamente perfetto. A ottobre, invece, il primo rallentamento. Solamente 5 punti conquistati sui 12 disponibili, la battuta d’arresto contro il Trapani e il primo pareggio stagionale al Granillo, quello contro la Vibonese. Qualche difficoltà inattesa che aveva frenato la corsa degli amaranto.

Novembre, la Reggina riparte a suon di gol

Il nuovo mese ha riportato entusiasmo e soprattutto punti. Due vittorie in altrettante partite, contro Ragusa ed Enna, hanno consentito alla squadra di Marchionni di riprendere la marcia in vetta alla classifica. Successi importanti, anche se ottenuti contro le ultime due formazioni della graduatoria. Adesso serviranno conferme contro avversari di maggiore spessore.

Sul piano individuale, Abonckelet guida la classifica dei marcatori amaranto con 5 reti, seguito da Andrea Magrassi a quota 4, mentre Toscano e Alma hanno realizzato 3 gol ciascuno.

Il prossimo appuntamento rappresenterà un banco di prova decisamente più impegnativo. Al Granillo arriverà infatti il Sambiase, l’altra capolista del girone. Uno scontro diretto che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre e sulla reale consistenza della nuova Reggina. Una cosa, intanto, è certa: i numeri confermano che gli amaranto hanno tutte le carte in regola per puntare al vertice. Adesso bisognerà dimostrarlo anche negli scontri diretti.