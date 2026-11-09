Reggina, Lagonigro certezza: poche parole e tante parate decisive

Si parla sempre troppo poco di Antonio Lagonigro. O meglio, si finisce per parlare di lui soprattutto quando commette qualche incertezza, peraltro davvero poche in questa stagione. Quando invece si rende protagonista di interventi decisivi, tutto sembra rientrare nella normalità. Eppure, il portiere della Reggina è stato determinante in diverse occasioni, anche nel periodo in cui gli amaranto viaggiavano a ritmo altissimo. Basti ricordare alcune parate sul risultato di 0-0, soprattutto nelle prime giornate di campionato, interventi che hanno consentito alla squadra di mantenere la porta inviolata e poi prendere il controllo delle partite fino a dominare gli avversari.

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Contro il Ragusa si è fermato per un turno di riposo, come spiegato da mister Marchionni, per poi tornare tra i pali nella trasferta contro l’Enna. Una partita nella quale, probabilmente, avrebbe potuto trascorrere altri novanta minuti da spettatore, se la Reggina non avesse concesso agli avversari quei dieci minuti iniziali della ripresa. Proprio in quel frangente Lagonigro è stato decisivo sulla punizione calciata da Amore, con una conclusione destinata all’angolo sulla quale l’estremo difensore amaranto è riuscito a intervenire. È anche vero che avrebbe potuto fare meglio sulla respinta in occasione del tiro successivo, ma questo non cancella il valore della sua prestazione.

Oggi Lagonigro mette in evidenza sicurezza, personalità e continuità di rendimento. Trasmette tranquillità al reparto difensivo, dimostra di saper rispondere presente nei momenti più delicati e rappresenta una garanzia per i compagni. Non sarà sempre sotto i riflettori come gli attaccanti che segnano e decidono le partite, ma anche le sue parate hanno contribuito in maniera importante al cammino attuale della Reggina. E forse è arrivato il momento di riconoscergli qualche merito in più.