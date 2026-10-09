Prima laurea di un detenuto al polo penitenziario UniRC, Zimbalatti: ‘Profondamente soddisfatto’

Ieri uno studente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha conseguito la laurea in Scienze economiche, discutendo una tesi in Economia e gestione delle imprese. Ha iniziato e concluso il suo percorso universitario mentre era detenuto presso gli Istituti penitenziari “G. Panzera” di Reggio Calabria.

Il risultato è stato possibile grazie al Polo Universitario Penitenziario, nato dalla collaborazione istituzionale tra l’Università Mediterranea ed il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, e all’impegno dei docenti e del personale amministrativo dell’Ateneo, della Direzione e degli operatori degli Istituti penitenziari.

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