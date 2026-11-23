Il Ponte sullo Stretto come occasione per costruire una vera area integrata tra Reggio Calabria e Messina, attrarre investimenti, potenziare i collegamenti ferroviari e rilanciare il turismo. È questa la visione illustrata dal sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Francesco Cannizzaro, intervenuto al convegno «Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore», organizzato al CNEL.

Un intervento nel quale Cannizzaro ha ribadito il proprio sostegno all’opera, soffermandosi soprattutto sulle ricadute concrete per il territorio reggino, dalla mobilità quotidiana alle nuove prospettive economiche.

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Reggio e Messina, Cannizzaro: ‘Il Ponte per una vera area integrata dello Stretto’

Il primo cittadino ha richiamato il patto istituzionale siglato con il sindaco di Messina a bordo di una nave Caronte, un’intesa che punta a rafforzare la collaborazione tra le due sponde.

«Oggi ci sono due amministrazioni, di Reggio e Messina, assieme a tutte le aree contigue, che vogliono iniziare a parlare di vera area integrata sullo Stretto. Una parola molto abusata nel passato, ma sempre meno attuata».

Per Cannizzaro, il collegamento stabile rappresenterebbe un passaggio decisivo per rendere concreta questa integrazione.

«La vera area integrata sullo Stretto la si costruisce anche con una struttura stabile. Tutti i giorni i reggini vanno a Messina per lavorare, studiare o per questioni sanitarie. La stessa cosa vale per gli amici messinesi».

Il sindaco ha ricordato come siano circa 6mila le persone che quotidianamente attraversano lo Stretto, affrontando disagi legati anche alle condizioni del mare.

Alta velocità e Gioia Tauro: ‘Con il Ponte i container in Europa in 48 ore’

Tra i temi centrali dell’intervento, il collegamento tra la realizzazione del Ponte e il potenziamento della rete ferroviaria meridionale.

«Quante volte stiamo parlando di alta capacità e di alta velocità che al Sud ancora non è arrivata? Io sono convintissimo che l’unica opera strategica che si può portare dietro l’alta velocità e l’alta capacità è la realizzazione del Ponte sullo Stretto».

Cannizzaro ha quindi richiamato le prospettive per il porto di Gioia Tauro, sottolineando l’importanza di una rete ferroviaria capace di collegare rapidamente il sistema portuale calabrese ai mercati europei.

«Se noi avessimo un’alta capacità che potrebbe derivare dalla costruzione del Ponte, all’interno del porto di Gioia Tauro, in 48 ore questi container potrebbero entrare tranquillamente in Europa».

Una prospettiva che, secondo il sindaco, permetterebbe di rafforzare il ruolo strategico del porto calabrese nella logistica internazionale.

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‘Turisti fotografano già il luogo dove sorgerà il Ponte’

Spazio anche al turismo. Cannizzaro ha richiamato la crescita dell’aeroporto di Reggio Calabria e l’aumento dei flussi di visitatori, raccontando un fenomeno che, a suo giudizio, dimostrerebbe il potenziale attrattivo dell’opera ancora prima della sua costruzione.

«Vengono da noi per apprezzarne le bellezze, la buona cucina, il paesaggio, la montagna, il mare. Ma sapete che c’è una platea che viene a fotografare non il Ponte sullo Stretto, perché il Ponte ancora non c’è, ma il posto in cui sarà realizzato».

Da qui la riflessione sulle prospettive future.

«Oggi ci sono turisti che vengono appositamente per fotografare dove verrà realizzato il Ponte sullo Stretto. Quindi immaginiamo quando sarà realizzato».

Per il sindaco, però, sarà necessario accompagnare questo sviluppo con un’adeguata organizzazione del territorio e con la realizzazione delle opere complementari, fondamentali per collegare le due aree metropolitane.

Cannizzaro: ‘Investitori interessati a terreni tra Villa, Scilla e Reggio Calabria’

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento ha riguardato l’interesse degli investitori per i territori direttamente coinvolti nella realizzazione del Ponte.

«Ho conosciuto investitori che cercano terreni nell’area di Villa San Giovanni, di Scilla, anche di Reggio Calabria, addirittura per costruirsi la casa o magari delle strutture ricettive».

Secondo Cannizzaro, si tratta di un segnale concreto dell’attenzione che il progetto sta già suscitando.

«Un elemento importante, significativo, attrattivo, che accende i riflettori sul nostro territorio è la realizzazione del Ponte sullo Stretto».

Il primo cittadino ritiene che l’opera possa determinare un ulteriore aumento della domanda turistica e degli investimenti privati, rendendo necessario un rafforzamento della capacità ricettiva dell’area.

‘Un’opera che interessa l’Europa, non soltanto Calabria e Sicilia’

Nella parte conclusiva, Cannizzaro ha ribadito la necessità di accelerare sulla realizzazione dell’infrastruttura, richiamando l’investimento di circa 14 miliardi di euro e riconoscendo la presenza di posizioni differenti nel dibattito pubblico.

«Cerchiamo di mettere immediatamente a terra questi 14 miliardi di euro. Sono convinto che, con il territorio che seppur nelle sue divisioni, nel dibattito giusto e garbato che dovrà continuare ad esserci, riusciremo a raggiungere tutti insieme un obiettivo».

Un obiettivo che il sindaco considera di portata internazionale.