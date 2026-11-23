Per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Ponte sullo Stretto è «già un attrattore importante di investimenti», anche prima di essere costruito. A dimostrarlo, secondo Occhiuto, sono le risorse ottenute dal governo nazionale per la Calabria: 3,8 miliardi per la strada statale Ionica e altri 500 milioni per una trasversale, fondi che non arrivano dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ma dal bilancio dello Stato.

Lo ha detto intervenendo al convegno «Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore», in diretta sui canali del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

Nel suo intervento il presidente della Regione esprime il proprio rammarico per come viene considerata l’opera:

«Mi auguro che ci possa essere una evoluzione nel racconto del Ponte, nella conversazione pubblica, nella conversazione all’interno del Paese. Secondo me è un’opera che è importante per l’intero Paese, perché concentrerebbe sull’Italia, certo su due regioni, la Calabria e la Sicilia, gli occhi di tutto il mondo».

«Mentre un’opera che dovrebbe raccontare l’orgoglio del nostro Paese, un’opera che sarebbe un grande esempio dell’eccellenza dell’ingegneria e dell’architettura italiana, di un Paese che nel corso della storia si è segnalato per grandi eccellenze, dovrebbe essere un’opera che racconta l’ambizione di un Paese che vuole ritornare ad essere ambizioso».

«La circostanza rispetto al Ponte che un po’ mi addolora come uomo delle istituzioni è che quest’opera, che l’Europa considera fondamentale perché l’ha inserita nel corridoio Helsinki-Palermo, sia un’opera ritenuta più importante, a volte più importante dall’Europa che dalla comunità politica italiana».

Occhiuto affronta quello che definisce «un luogo comune» sulle priorità del Mezzogiorno:

«Il Ponte sullo Stretto può avere la stessa funzione che ha avuto l’Autostrada del Sole. Io ero un ragazzo, ma ricordo che molti dicevano: “ma questi sono matti, fanno l’autostrada e in molte zone del Sud mancano le strade”».

«Poi, siccome è stata fatta l’autostrada, sono state fatte anche le strade. Le grandi opere pubbliche, i grandi investimenti sono attrattori di altri investimenti. Questo dovrebbe insegnarci la storia».