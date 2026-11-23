Ponte sullo Stretto, Occhiuto: ‘È già un attrattore importante di investimenti’
Dall'Autostrada del Sole ai fondi per la Calabria: Roberto Occhiuto difende il Ponte sullo Stretto al CNEL, 'il Ponte serve anche a dimostrare questo'
23 Novembre 2026 - 16:36 | di Redazione
Per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Ponte sullo Stretto è «già un attrattore importante di investimenti», anche prima di essere costruito. A dimostrarlo, secondo Occhiuto, sono le risorse ottenute dal governo nazionale per la Calabria: 3,8 miliardi per la strada statale Ionica e altri 500 milioni per una trasversale, fondi che non arrivano dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ma dal bilancio dello Stato.
Lo ha detto intervenendo al convegno «Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore», in diretta sui canali del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Le parole di Roberto Occhiuto
Nel suo intervento il presidente della Regione esprime il proprio rammarico per come viene considerata l’opera:
«La circostanza rispetto al Ponte che un po’ mi addolora come uomo delle istituzioni è che quest’opera, che l’Europa considera fondamentale perché l’ha inserita nel corridoio Helsinki-Palermo, sia un’opera ritenuta più importante, a volte più importante dall’Europa che dalla comunità politica italiana».
«Mentre un’opera che dovrebbe raccontare l’orgoglio del nostro Paese, un’opera che sarebbe un grande esempio dell’eccellenza dell’ingegneria e dell’architettura italiana, di un Paese che nel corso della storia si è segnalato per grandi eccellenze, dovrebbe essere un’opera che racconta l’ambizione di un Paese che vuole ritornare ad essere ambizioso».
«Mi auguro che ci possa essere una evoluzione nel racconto del Ponte, nella conversazione pubblica, nella conversazione all’interno del Paese. Secondo me è un’opera che è importante per l’intero Paese, perché concentrerebbe sull’Italia, certo su due regioni, la Calabria e la Sicilia, gli occhi di tutto il mondo».
Il Ponte come l’Autostrada del Sole
Occhiuto affronta quello che definisce «un luogo comune» sulle priorità del Mezzogiorno:
«Il Ponte sullo Stretto può avere la stessa funzione che ha avuto l’Autostrada del Sole. Io ero un ragazzo, ma ricordo che molti dicevano: “ma questi sono matti, fanno l’autostrada e in molte zone del Sud mancano le strade”».
«Poi, siccome è stata fatta l’autostrada, sono state fatte anche le strade. Le grandi opere pubbliche, i grandi investimenti sono attrattori di altri investimenti. Questo dovrebbe insegnarci la storia».
Il Governo e Salvini: ‘sposata con grande passione’
Occhiuto ringrazia il Governo e il ministro Salvini:
«Sono molto riconoscente al Governo, devo dire in modo particolare al ministro Salvini, che quest’opera l’ha sposata con grande passione appena insediato, ma io sono riuscito a far diventare quest’opera, grazie al Governo, grazie al ministro Salvini, un attrattore di altri investimenti già prima della costruzione del Ponte».
Oltre 4 miliardi alla Calabria: ‘non risorse PNRR’
Poi spiega perché, a suo giudizio, il Ponte è già un attrattore di investimenti:
«Perché, proprio in ragione del fatto che la Calabria dovrà essere protagonista di quest’opera, bisogna spiegare allora che quest’opera non è una cattedrale nel deserto: sono riuscito già ad avere dal Governo nazionale 3,8 miliardi per la strada statale Ionica, altri 500 milioni per una importante trasversale, tante risorse».
«Attenzione: non risorse PNRR, perché, come sapete, il PNRR non ha finanziato le strade in Italia, perché in altri Paesi d’Europa si sono inventati che le strade, purché fossero alberate, potessero essere finanziate col PNRR, ma noi no. Queste risorse, oltre 4 miliardi, sono risorse trovate nel bilancio dello Stato, nel bilancio del conto capitale».
«Non era facile farlo; se non ci fosse stato il Ponte, queste risorse la Calabria non le avrebbe avute. È la dimostrazione del fatto che il Ponte è già un attrattore importante di investimenti».
La conclusione: ‘il Ponte serve anche a dimostrare questo’
Nel finale conclude così:
«L’investimento del Ponte si inquadra anche in questa dimensione di futuro, in questa visione del futuro. Dobbiamo essere chiari, e concludo: dobbiamo capire se vogliamo come Paese tornare ad essere un Paese ambizioso, coraggioso […] Ecco, il Ponte serve anche a dimostrare questo».
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