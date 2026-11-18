Il 23 novembre al CNEL di Roma il confronto con Salvini, Occhiuto, Schifani e i sindaci delle città dello Stretto. Il programma di "Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”

Il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito nazionale. Lunedì 23 novembre 2026, a Roma, nella sede del CNEL a Villa Lubin, si terrà il convegno dal titolo “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”.

Un appuntamento di particolare rilievo istituzionale che riunirà esponenti del Governo, presidenti di Regione, sindaci, rappresentanti del mondo imprenditoriale ed esperti di infrastrutture.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto non soltanto sulla realizzazione della grande opera, ma anche sulle sue potenziali ricadute economiche, occupazionali e sociali, sul ruolo strategico del Mezzogiorno e sulle opportunità di sviluppo per Calabria e Sicilia.

Ponte sullo Stretto, il confronto tra Occhiuto e Schifani

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista alle 14:30, i lavori prenderanno il via alle 15:00 con l’intervento del presidente del CNEL, Renato Brunetta.

Alle 15:10 spazio ai presidenti della Regione Calabria e della Regione Siciliana, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, e al presidente della società Stretto di Messina, Maurizio Basile.

Particolarmente significativa sarà la presentazione, alle 15:30, dello studio “Le ricadute socio-economiche del Ponte sullo Stretto”, a cura di Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di TEHA Group e The European House – Ambrosetti.

La valenza strategica del Ponte per l’Italia e l’Europa

Alle 15:50 prenderà il via la prima tavola rotonda, moderata dal giornalista David Parenzo, dedicata alla valenza strategica dell’infrastruttura per l’Italia e l’Europa.

Previsti gli interventi di:

Pat Cox, coordinatore UE del Corridoio Scan-Med della rete TEN-T (in attesa di conferma);

Antonio Ciucci, presidente ANCE;

Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina;

Paolo Costa, già presidente della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo;

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato ANAS;

Dario Lo Bosco, amministratore delegato e direttore generale di FS Engineering.

Al centro del confronto il ruolo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia nel sistema delle infrastrutture e dei trasporti nazionali ed europei.

Reggio Calabria, Messina e Villa San Giovanni protagoniste

Particolare attenzione sarà riservata alle città dello Stretto. Alle 16:50 si terrà infatti la seconda tavola rotonda, dal titolo “Il Ponte, le città e il territorio”, moderata dalla giornalista Camilla Conti e introdotta dall’architetto Massimiliano Fuksas.

Interverranno:

Francesco Cannizzaro , sindaco di Reggio Calabria;

, sindaco di Reggio Calabria; Federico Basile , sindaco di Messina;

, sindaco di Messina; Giusy Caminiti , sindaco di Villa San Giovanni;

, sindaco di Villa San Giovanni; Giuseppe Lupò, presidente di Sicindustria Messina;

Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria.

La presenza dei tre sindaci assume un peso particolare. Sarà l’occasione per portare al centro del dibattito nazionale le esigenze delle comunità direttamente interessate dall’opera, il futuro dell’Area dello Stretto, la mobilità, le prospettive urbanistiche e le opportunità per il tessuto produttivo locale.

Le conclusioni del ministro Salvini

A chiudere i lavori, alle 17:50, sarà il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Un confronto di alto profilo istituzionale, dunque, che offrirà l’opportunità di discutere del Ponte non soltanto come grande infrastruttura, ma anche come progetto destinato a incidere sul futuro delle due sponde dello Stretto.

Per Reggio Calabria, Messina e Villa San Giovanni, la sfida sarà quella di tradurre le prospettive legate alla realizzazione dell’opera in benefici concreti per i cittadini, le imprese e i territori.