Sedute fino all’una di notte, dieci posti rene aggiuntivi autorizzati ma ancora da rendere pienamente fruibili e una diversa visione tra Regione e ASP. L’odissea dei pazienti reggini continua

Quanto ancora dovranno aspettare i dializzati di Reggio Calabria? Quanti altri incontri, tavoli tecnici e confronti istituzionali saranno necessari prima di restituire loro una quotidianità dignitosa?

Passano le settimane, si susseguono le riunioni, ma per decine di pazienti reggini la realtà non cambia. La dialisi continua a terminare all’una di notte, tra stanchezza, sofferenza fisica e disagi che inevitabilmente ricadono anche sulle famiglie.

Una battaglia estenuante per persone già costrette a convivere con una malattia cronica e che da anni chiedono alle istituzioni di garantire loro il diritto di curarsi vicino casa.

Sul caso, seguito costantemente da CityNow, interviene oggi Alleanza Verdi e Sinistra – Sinistra Italiana Reggio Calabria, che esprime vicinanza ai pazienti e sollecita decisioni operative da parte dell’Azienda sanitaria provinciale.

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Dialisi a Reggio Calabria: una battaglia che dura da anni

L’emergenza è esplosa lo scorso 5 ottobre, con la sospensione dei trattamenti presso il Centro Dialisi San Giorgio di Pellaro, a causa del mancato completamento dell’iter di accreditamento.

Secondo i numeri forniti da Francesco Puntillo, coordinatore regionale di Fintred Calabria, dei 36 pazienti precedentemente assistiti nella struttura, due hanno accettato il trasferimento nei centri di Melito Porto Salvo e Scilla. Altri 34 sono stati presi in carico dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, trenta dei quali destinati ai turni notturni.

Una soluzione emergenziale che ha garantito la continuità delle cure, ma che, a distanza di oltre un mese, continua a pesare sulle condizioni di vita dei malati.

CityNow ha raccolto le testimonianze dei pazienti, documentato le proteste notturne davanti al GOM e seguito il sit-in del 6 novembre davanti alla sede dell’ASP. Anche il Comune, attraverso l’assessora al Welfare Lucia Fio, ha manifestato la disponibilità a valutare un servizio di accompagnamento a domicilio al termine delle terapie notturne. Un possibile aiuto, certamente, ma non la soluzione definitiva al problema.

Regione e ASP, due visioni diverse sui posti rene

L’ultimo capitolo della vicenda è rappresentato dal tavolo tecnico dello scorso 16 novembre alla Cittadella regionale, a Catanzaro.

E dal confronto, come evidenziato da Fintred Calabria, è emersa una sostanziale divergenza tra Regione e ASP nella valutazione del fabbisogno assistenziale del territorio reggino. L’Azienda sanitaria provinciale ritiene sufficienti i 98 posti rene esistenti nell’area metropolitana, individuando nella loro redistribuzione una possibile risposta alle criticità. La Regione, invece, ha riconosciuto lo squilibrio territoriale e aperto alla possibilità di incrementare ulteriormente i posti disponibili.

Un passaggio significativo, che tuttavia non ha ancora modificato la quotidianità dei pazienti.

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L’intervento di AVS: «Non è accettabile»

Sulla vicenda prende posizione Alleanza Verdi e Sinistra, contestando l’ipotesi di una semplice redistribuzione dei posti rene.

«Sta di fatto che i pazienti sono costretti a fare dialisi fino all’una di notte. Non è accettabile che si parli di semplice redistribuzione dei posti, quando la Regione stessa ha finalmente riconosciuto lo squilibrio territoriale che penalizza l’Area metropolitana reggina».

AVS accoglie positivamente l’orientamento assunto dalla Regione, che conferma quanto denunciato da tempo dalle associazioni e dagli stessi pazienti. Chiede, però, che agli impegni assunti seguano provvedimenti concreti.

Al centro delle richieste ci sono i dieci posti dialisi aggiuntivi autorizzati con la delibera regionale n. 683 del 19 ottobre 2026 e il rispetto del principio delle cure di prossimità.

«Resta tuttavia necessario che a tale orientamento seguano decisioni operative immediate da parte dell’ASP di Reggio Calabria, in particolare per rendere pienamente fruibili i 10 posti dialisi aggiuntivi autorizzati».

La formazione politica assicura che continuerà a seguire la vicenda nelle sedi istituzionali, al fianco dei pazienti e delle associazioni che li rappresentano.

I dializzati reggini non possono più aspettare

A quasi un mese dalla delibera regionale, il nodo resta dunque irrisolto. I dieci posti aggiuntivi sono stati autorizzati, la Regione ha riconosciuto lo squilibrio territoriale e le associazioni continuano a sollecitare interventi. Manca ancora una risposta operativa capace di porre fine all’emergenza.

Con l’inverno ormai alle porte, affrontare le terapie nelle ore notturne rischia di diventare ancora più gravoso, soprattutto per i pazienti anziani e per quelli affetti da altre patologie.

Il tempo della burocrazia e quello della malattia viaggiano a velocità differenti. Per le istituzioni possono trascorrere settimane tra una riunione e l’altra. Per i dializzati, invece, ogni due giorni c’è una nuova terapia da affrontare.

La programmazione futura è necessaria, ma l’emergenza è oggi. Ed è oggi che i pazienti reggini chiedono risposte, certezze e una soluzione che consenta loro di tornare a curarsi in condizioni dignitose.