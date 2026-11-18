«L’avvio dei lavori di via Cappelleri rappresenta un motivo di grande soddisfazione». A esprimerla è Giuseppe Giordano, capogruppo di Uniti per Reggio Nord alla III Circoscrizione ed ex consigliere comunale, che rivendica il percorso amministrativo e progettuale fondamentale per la realizzazione dell’intervento.

Via Cappelleri, il ruolo della precedente amministrazione

«Si tratta – spiega, in una nota stampa, Giuseppe Giordano – di un’opera voluta, programmata, progettata, finanziata e appaltata dalla precedente amministrazione, della quale sono stato promotore e che ho seguito dall’inizio alla fine, insieme all’amministrazione stessa». Un aspetto particolarmente significativo, sottolinea Giordano, riguarda «la progettazione, realizzata internamente all’ufficio tecnico comunale dai nuovi assunti, evitando il ricorso a professionisti esterni e consentendo importanti risparmi da destinare direttamente all’opera. Un primo intervento rilevante, che considero anche un’esperienza pilota».

Un’opera strategica per la viabilità di Reggio Nord

Ma l’importanza di via Cappelleri va ben oltre la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale: «L’intervento rappresenta un tassello strategico per il riassetto della viabilità della zona nord, con la possibilità di decongestionare il traffico sulla via Nazionale e migliorare i collegamenti con un’area caratterizzata da una significativa presenza di attività industriali, produttive, agricole e commerciali».

Il ritorno del trasporto pubblico a Gallico Superiore e Pietra della Zita

«Questa strada – sottolinea Giordano – costituisce un collegamento fondamentale per il territorio e, soprattutto, consentirà, una volta ultimati i lavori, di restituire il servizio di trasporto pubblico locale Atam a Gallico Superiore e al quartiere Pietra della Zita, privati da diversi anni di questo importante servizio. È un risultato di grande valore per i cittadini e per l’intera comunità».

Il recupero delle risorse e il lavoro degli uffici comunali

Il capogruppo di Uniti per Reggio Nord, nel rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento – dal Rup arch. Francesco Polito al dirigente di settore arch. Bruno Doldo, dai progettisti Ingegneri Domenico Luppino e Vincenzo Marcianò, ai coordinatori per la sicurezza ingegneri Sandro Surace e Giacinto Santacaterina, al direttore dei lavori Francesco Megalizzi, insieme all’intero settore tecnico comunale – aggiunge come un riconoscimento particolare vada riservato anche all’azione amministrativa che «ha consentito di recuperare e valorizzare mutui precedentemente non utilizzati, attraverso la cosiddetta devoluzione, trasformando risorse finanziarie dormienti in investimenti concreti per il territorio».

«Oggi – conclude Giuseppe Giordano – vedere partire questo cantiere significa vedere concretizzarsi un lavoro di programmazione, impegno e responsabilità amministrativa. Le opere pubbliche non nascono per caso, ma sono il risultato di scelte, progettazione e capacità di reperire e utilizzare le risorse. Via Cappelleri ne è una testimonianza concreta».