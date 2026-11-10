Reggio, al via il corso per responsabile tecnico gommista: formazione qualificata e prezzo speciale

Il settore delle autoriparazioni continua a evolversi, richiedendo figure professionali sempre più specializzate, capaci di operare con competenza sulle moderne tecnologie automobilistiche.

In questo contesto si inserisce la nuova proposta formativa di FORMAITALIA ACADEMY SRL, che promuove a Reggio Calabria il corso per Responsabile Tecnico per l’Attività di Gommista, rivolto a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel comparto automotive o consolidare le proprie competenze.

Il percorso rappresenta un’opportunità per acquisire conoscenze teoriche e abilità pratiche legate alla manutenzione degli pneumatici, alla diagnosi tecnica di pneumatici e cerchioni, all’equilibratura delle ruote e alle principali operazioni connesse alla sicurezza dei veicoli.

Un percorso tra teoria e pratica

Il corso prevede complessivamente 250 ore di formazione, articolate in tre differenti modalità didattiche:

65 ore di lezioni online in diretta, per approfondire gli aspetti teorici e tecnici della professione.

in diretta, per approfondire gli aspetti teorici e tecnici della professione. 110 ore di formazione in aula a Reggio Calabria, dedicate all’acquisizione delle competenze specialistiche.

a Reggio Calabria, dedicate all’acquisizione delle competenze specialistiche. 75 ore di tirocinio professionale, per mettere in pratica le conoscenze maturate durante il percorso.

La struttura del programma è pensata per offrire una preparazione che integri teoria ed esperienza sul campo, con particolare attenzione agli interventi di manutenzione, alla diagnosi degli pneumatici e alle procedure di equilibratura e controllo.

Un percorso di formazione professionale autorizzato

Il corso è autorizzato nell’ambito della formazione professionale libera autofinanziata, con riferimento al profilo di Responsabile Tecnico per l’Attività di Gommista, come previsto dal Registro Generale n. 3211/2026 del 6 ottobre 2026 della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Al superamento dell’esame finale è previsto il rilascio dell’Attestato di Qualificazione Professionale per Tecnico per l’Attività di Gommista delle Autoriparazioni, indicato dall’ente come valido su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Prezzo promozionale, con possibilità di rateizzazione

Per favorire l’accesso alla formazione, Formaitalia Academy ha previsto una particolare agevolazione economica.

Il costo del corso passa da 1.500 euro a 1.100 euro, con una riduzione complessiva di 400 euro rispetto al prezzo iniziale.

È inoltre prevista la possibilità di suddividere l’importo in tre comode rate, consentendo ai partecipanti di affrontare l’investimento formativo in maniera più sostenibile.

Una proposta rivolta a chi intende costruire il proprio futuro professionale in un settore nel quale le competenze tecniche, la preparazione e l’aggiornamento costituiscono elementi fondamentali.

Formazione e opportunità per il territorio

Investire nella formazione tecnica significa contribuire allo sviluppo delle competenze professionali del territorio, favorendo l’incontro tra le aspirazioni di chi cerca nuove opportunità e le trasformazioni del mercato del lavoro.

L’iniziativa di Formaitalia Academy si inserisce in questo scenario, offrendo un percorso che combina preparazione teorica ed esperienza pratica per chi desidera acquisire una qualificazione nel settore delle autoriparazioni.

L’obiettivo è favorire l’acquisizione di competenze professionali spendibili in un comparto in continua evoluzione, nel quale specializzazione e aggiornamento rappresentano elementi sempre più importanti.

I posti disponibili sono limitati.

Come richiedere informazioni e iscriversi

Per conoscere il programma didattico, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e le possibilità di pagamento rateizzato, è possibile contattare direttamente Formaitalia Academy.

Telefono: 3518376353

WhatsApp: 3518376353

È possibile anche inviare un semplice messaggio WhatsApp allo stesso numero per ricevere informazioni sul corso, sui costi e sulle modalità di partecipazione.

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