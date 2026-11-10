ASD Stadio: aperte le iscrizioni gratuite per il calcio femminile
Pronti ad accogliere tutte le giovani atlete che vogliono avvicinarsi a questo sport con passione e allegria
10 Novembre 2026 - 10:46 | Redazione
L’ASD Stadio “Fratelli Babuscia” apre ufficialmente le porte al mondo del calcio femminile ed è pronta ad accogliere tutte le giovani atlete che vogliono avvicinarsi a questo sport con passione e allegria.
L’iniziativa è rivolta a bambine e ragazze di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Un’opportunità straordinaria per muovere i primi passi sul campo di gioco o perfezionare la propria tecnica all’interno di un ambiente sano, inclusivo ed altamente formativo.
Perché scegliere l’ASD Stadio “Fratelli Babuscia”?
- Iscrizione gratuita: La partecipazione ai corsi è totalmente a costo zero per venire incontro alle famiglie e promuovere lo sport senza barriere.
- Tecnici qualificati: Gli allenamenti saranno guidati da istruttori ed educatori preparati, pronti a seguire passo dopo passo la crescita sportiva e personale di ogni atleta.
- Divertimento assicurato: Il gioco, il rispetto e lo spirito di squadra saranno sempre al centro di ogni seduta di allenamento.
Le iscrizioni e le informazioni sono aperte tutti i giorni. Lo staff dell’associazione vi aspetta dal lunedì al sabato:
- Sede: Via Padova, Reggio Calabria
- Orari: Tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00
Non perdere l’occasione di far vivere a tua figlia un’esperienza di sport, amicizia e divertimento. Vieni a trovarci in campo e scopri l’emozione del calcio al femminile! Segreteria +39 328 673 8949 seguici su Instagram e Facebook.
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