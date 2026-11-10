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ASD Stadio: aperte le iscrizioni gratuite per il calcio femminile

Pronti ad accogliere tutte le giovani atlete che vogliono avvicinarsi a questo sport con passione e allegria

10 Novembre 2026 - 10:46 | Redazione

Pallone da calcio bianco e nero su un prato verde

L’ASD Stadio “Fratelli Babuscia” apre ufficialmente le porte al mondo del calcio femminile ed è pronta ad accogliere tutte le giovani atlete che vogliono avvicinarsi a questo sport con passione e allegria.

L’iniziativa è rivolta a bambine e ragazze di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Un’opportunità straordinaria per muovere i primi passi sul campo di gioco o perfezionare la propria tecnica all’interno di un ambiente sano, inclusivo ed altamente formativo.

Perché scegliere l’ASD Stadio “Fratelli Babuscia”?

  • Iscrizione gratuita: La partecipazione ai corsi è totalmente a costo zero per venire incontro alle famiglie e promuovere lo sport senza barriere.
  • Tecnici qualificati: Gli allenamenti saranno guidati da istruttori ed educatori preparati, pronti a seguire passo dopo passo la crescita sportiva e personale di ogni atleta.
  • Divertimento assicurato: Il gioco, il rispetto e lo spirito di squadra saranno sempre al centro di ogni seduta di allenamento.

Le iscrizioni e le informazioni sono aperte tutti i giorni. Lo staff dell’associazione vi aspetta dal lunedì al sabato:

  • Sede: Via Padova, Reggio Calabria
  • Orari: Tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00

Non perdere l’occasione di far vivere a tua figlia un’esperienza di sport, amicizia e divertimento. Vieni a trovarci in campo e scopri l’emozione del calcio al femminile! Segreteria +39 328 673 8949 seguici su Instagram e Facebook.

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