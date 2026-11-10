Reggio, Glamour Beauty festeggia 20 anni di attività: una storia di passione, bellezza e attenzione alle clienti

Vent’anni di lavoro, passione e dedizione alla bellezza. Un traguardo importante per Glamour Beauty, il salone parrucchieri e centro estetico di Reggio Calabria guidato da Francesca Latella, lo scorso 8 novembre ha celebrato il suo ventesimo anniversario insieme alle clienti che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita dell’attività.

Una giornata di festa, tra sorrisi, dolci, una torta dedicata all’anniversario e piccoli omaggi firmati Wella. Un’occasione per ripercorrere una storia fatta di sacrifici, soddisfazioni e soprattutto di rapporti umani, costruiti giorno dopo giorno.

Dalla passione di una ragazza di 16 anni alla nascita di Glamour Beauty

La storia di Francesca Latella nel mondo della bellezza è iniziata molto presto. Aveva appena 16 anni quando ha mosso i primi passi nel settore, lavorando nello storico salone di Nuccio, un nome conosciuto nel panorama reggino dei saloni parrucchieri. Un’esperienza che le ha permesso di imparare il mestiere, affinare le proprie capacità e maturare quella passione che, con il tempo, si sarebbe trasformata in un progetto imprenditoriale.

Francesca ha deciso di mettersi in gioco e aprire un’attività tutta sua. È nato così Glamour Beauty, un centro che negli anni è cresciuto senza perdere il carattere accogliente e familiare delle origini, che oggi vede al lavoro un team di collaboratrici, con le quali la titolare condivide un modo di lavorare basato sulla professionalità, sull’ascolto e sulla cura della cliente.

Una realtà dall’atmosfera familiare, dove chi entra non è soltanto un appuntamento in agenda, ma una persona alla quale dedicare tempo e attenzione.

Due piani dedicati alla bellezza: capelli ed estetica in un unico centro

Uno dei punti di forza di Glamour Beauty è la possibilità di trovare, in un unico ambiente, diversi servizi dedicati alla cura e al benessere della persona. Il centro si sviluppa su due piani, ciascuno con una propria specializzazione.

Il primo piano è interamente dedicato all’arte dell’hair styling, con una particolare focalizzazione sulle tecniche di schiaritura, sulla colorimetria personalizzata e sulla cura avanzata del capello attraverso trattamenti specifici e percorsi di ricostruzione per capelli danneggiati. Anche il taglio gode di un’attenzione privilegiata, venendo concepito in modo sartoriale in base alla morfologia e alle specifiche necessità della capigliatura.

Ogni trattamento nasce dall’ascolto delle richieste della cliente e dalla valutazione delle caratteristiche di ogni singolo soggetto, proprio per individuare una soluzione che sia davvero “su misura”. Il salone utilizza, inoltre, i prodotti professionali del marchio Wella, sinonimo di garanzia ed elevata qualità.

Il secondo piano ospita invece l’area estetica, dove trovano spazio i trattamenti tradizionali per la cura del corpo e del viso. Dalla pulizia del viso ai massaggi, dalle cerette alla pedicure. Qui, vengono impiegati, invece, prodotti del marchio Shusa.

Una festa speciale per i 20 anni, insieme alle clienti di sempre

Il ventesimo anniversario è stato soprattutto un momento di condivisione.

Lo scorso 8 novembre, Glamour Beauty ha voluto festeggiare questo importante compleanno insieme alle proprie clienti, protagoniste di un percorso che dura ormai da due decenni.

Per Francesca Latella, il traguardo dei vent’anni rappresenta non soltanto la crescita di un’attività, ma anche il valore dei legami costruiti con le persone che hanno scelto e continuano a scegliere il suo centro.

Glamour Beauty festeggia con due promozioni speciali per novembre

I festeggiamenti non si sono esauriti con la giornata dell’anniversario. Per celebrare i suoi 20 anni di attività, Glamour Beauty ha deciso di riservare alle clienti due iniziative speciali durante il mese di novembre.

20% di sconto sulle schiariture ogni giovedì di novembre, esclusivamente su prenotazione.

ogni giovedì di novembre, esclusivamente su prenotazione. Un trattamento di ristrutturazione personalizzato in omaggio per chi si presenta insieme a un’amica: entrambe potranno beneficiare del trattamento gratuito.

Due occasioni per prendersi cura dei propri capelli e festeggiare insieme un anniversario che racconta vent’anni di esperienza, impegno e passione.

Perché, dopo due decenni, la filosofia di Glamour Beauty resta la stessa: mettere al centro ogni cliente, valorizzarne l’unicità e offrire un servizio personalizzato.

Maggiori informazioni

Via Sbarre Centrali 212, Reggio di Calabria 89132

Per ino & prenotazione 0965625775

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