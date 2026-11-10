Flavio Stasi torna al lavoro dopo l’inchiesta: ‘Ho pensato di lasciare tutto e tornare a fare l’ingegnere’

«Se dicessi che in questi giorni non mi sia mai balenata l’idea di lasciar perdere, di tornare alle mie cose, di tornare a fare l’ingegnere o magari iniziare a fare il professore di scuola, piccolo sogno nel cassetto, direi una bugia e non sono abituato a mentire».

Sono parole cariche di amarezza, ma anche di determinazione, quelle affidate ai social da Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, dopo i giorni trascorsi agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta antimafia Ginestra, coordinata dalla Dda di Catanzaro.

La misura cautelare nei suoi confronti è stata revocata lo scorso 5 novembre dalla gip Fabiana Giacchetti, dopo l’interrogatorio di garanzia nel quale il primo cittadino ha respinto le accuse di scambio elettorale politico-mafioso, presentando anche documentazione amministrativa a sostegno della propria posizione.

Adesso, dopo il ritorno in libertà, Stasi rompe nuovamente il silenzio. E lo fa con un lungo messaggio nel quale racconta i dubbi, la tentazione di abbandonare la politica e, soprattutto, le ragioni che lo hanno spinto a proseguire il proprio mandato.

Stasi: «Ho pensato di lasciare tutto»

Il sindaco non nasconde quanto accaduto abbia segnato profondamente questi giorni e ripercorre la propria storia personale e politica, rivendicando il suo impegno contro la criminalità organizzata.

«C’ho pensato. Se passi la tua intera esistenza da una parte e lo esprimi con forza, rischiando la tua pelle e quella di chi ti sta vicino; se lo fai da quando sei studente delle superiori a quando diventi sindaco della tua città; da quando di notte scrivi sui muri contro il monopolio del caffè della ‘ndrangheta, fino a quando metti la tua faccia di fronte all’arroganza delle cosche del tuo territorio con azioni e atti amministrativi, passando per i palchi a tre ore da casa dove porti la voce degli studenti in solidarietà alla magistratura sotto attacco; quando fai e sei tutto questo, ti aspetti e sei pronto ad accettare qualsiasi cosa che provenga dall’altra parte della barricata, ma nulla, se non difesa e sostegno, ti aspetti dalla tua parte».

Un passaggio nel quale emerge la delusione del primo cittadino, che mette in relazione la vicenda giudiziaria con il percorso di impegno civile e politico portato avanti negli anni.

«Ancora una volta è la mia gente a inchiodarmi al mio dovere»

A convincerlo a non mollare, spiega Stasi, è stata soprattutto la vicinanza della comunità di Corigliano-Rossano. Un legame che il sindaco ripercorre ricordando alcune tappe della propria vita.

«Ancora una volta, come nel 2011 quando fui pestato a sangue e dovetti rialzarmi; come nel 2016 quando mi candidai a sindaco da perfetto sconosciuto; come nel 2019 quando avete deciso di farmi diventare, contro tutti i pronostici, il primo sindaco della nuova città; come nel 2024 quando, con la stanchezza di 5 anni di lavoro durissimo, quella stessa comunità mi ha letteralmente trascinato alla conferma, ancora una volta ad inchiodarmi al mio dovere è la mia gente».

Una fiducia che, secondo il primo cittadino, rappresenta oggi la ragione principale per continuare il lavoro amministrativo, nonostante le difficoltà vissute.

«Non sarà facile scacciare questi pensieri, ve lo assicuro, ma sarà impossibile rifuggire alla responsabilità enorme della fiducia di una Corigliano-Rossano unita e che anche gran parte della Calabria mi ha dimostrato».

Il ritorno in Comune: «Oggi si torna a lavoro»

Il lungo messaggio si chiude con uno sguardo al futuro. Stasi lascia intendere che ci sarà tempo per tornare sulla vicenda e rispondere alle critiche, ma adesso la priorità è riprendere l’attività amministrativa.

«Ieri per me ha rappresentato questo, ci sarà tempo per rispondere alle poche note stonate, oggi si torna a lavoro: tanto abbiamo fatto ma tanto ancora dobbiamo fare, sempre e solo dalla stessa parte».

Parole che segnano la volontà di proseguire il mandato alla guida di Corigliano-Rossano, dopo una vicenda giudiziaria che resta comunque aperta