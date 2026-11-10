Reggio, Smash Burger Show raddoppia: arriva ‘Pasta Show’, la pasta su misura per il pranzo

Un unico locale, due format e una nuova proposta per gli amanti della pasta. In via De Nava arrivano i primi piatti personalizzati, con consegna a pranzo dal lunedì al venerdì. E il mercoledì sera spazio alle spaghettate su prenotazione

Prima gli smashburger, adesso anche la pasta. A Reggio Calabria, lo Smash Burger Show di via Giuseppe De Nava 71 amplia la propria proposta e lancia “Pasta Show”, un nuovo format dedicato agli amanti dei primi piatti, con una particolarità: è il cliente a creare la propria pasta, scegliendo formato, sugo e ingredienti.

Un’idea che riprende la filosofia con cui il locale ha conquistato la curiosità dei reggini fin dalla sua apertura. Lasciare spazio ai gusti personali, offrendo la possibilità di comporre il proprio piatto.

Nasce così un locale con due anime e due format. Da una parte Smash Burger Show, con i suoi hamburger personalizzabili, dall’altra Pasta Show, la nuova proposta pensata esclusivamente per il pranzo, dal lunedì al venerdì.

Pasta Show: a Reggio Calabria il primo piatto lo crei tu

Poche regole, semplici. Vincenti. Scgliere la pasta preferita, abbinarla a un sugo e completarla con gli ingredienti desiderati. Il menù di Pasta Show mette a disposizione sette tipologie di pasta: tonnarelli, tagliatelle, paccheri, maccheroni, gnocchi, spaghetti e ravioli di carne.

Ampia anche la scelta dei condimenti, con alcuni grandi classici della cucina italiana: dalla carbonara all’amatriciana, dalla bolognese al pesto genovese, passando per cacio e pepe, arrabbiata, norma e sugo alla caprese, preparato con pomodoro, mozzarella e basilico.

E per chi vuole dare un tocco in più al proprio piatto? Nessun problema. È possibile aggiungere grana, pecorino, mozzarella, basilico, ‘nduja o peperoncino. Il risultato è un primo piatto costruito secondo i propri gusti, con la libertà di scegliere tra ricette tradizionali e abbinamenti personali.

Quanto costa Pasta Show? Due formati a partire da 7 euro

Anche il prezzo è pensato per rendere la proposta accessibile a chi cerca un pranzo veloce, senza rinunciare al piacere di un buon piatto di pasta.

Sono disponibili due formati:

• Regular: 140 grammi di pasta a 7 euro.

• Large: 200 grammi di pasta a 9 euro.

Nel prezzo è compreso un ingrediente aggiuntivo, mentre ogni ulteriore aggiunta costa 50 centesimi. Una formula che si rivolge a lavoratori, studenti e a chi, durante la pausa pranzo, vuole concedersi un primo piatto scegliendo personalmente ogni componente.

Pasta Show arriva anche a casa o in ufficio: consegne dalle 12 alle 15

La novità non riguarda soltanto il menù, ma anche il servizio.

Dal lunedì al venerdì, Pasta Show propone la consegna a pranzo, dalle ore 12 alle 15, per chi desidera ricevere il proprio piatto direttamente a casa o sul posto di lavoro.

Un’opportunità in più per chi ha poco tempo a disposizione, ma non vuole rinunciare a un piatto di pasta durante la giornata lavorativa.

Non solo pasta: Smash Burger Show mantiene la sua identità

L’arrivo di Pasta Show non sostituisce il progetto originale, ma lo arricchisce.

Quando ha aperto i battenti, nel settembre del 2025, Smash Burger Show aveva introdotto a Reggio Calabria un format dedicato agli smashburger personalizzabili, con la possibilità di scegliere tra numerosi ingredienti e creare il proprio panino ideale.

Adesso la stessa idea viene trasferita nel mondo della pasta.

Un unico indirizzo, due proposte differenti e una filosofia comune: dare al cliente la possibilità di scegliere cosa mangiare e come comporlo.

La novità del mercoledì sera: spaghettata a 10 euro fino al 30 dicembre

E le sorprese non finiscono qui. Lo staff di Smash Burger Show ha infatti organizzato un’altra iniziativa dedicata agli amanti della pasta: tutti i mercoledì sera, fino al 30 dicembre 2026, spazio alle spaghettate su prenotazione.

Una serata pensata per gruppi di amici, colleghi e famiglie, con una formula dal prezzo fisso. Il costo è di 10 euro a persona, con 200 grammi di spaghetti e una bevanda inclusa, a scelta tra birra alla spina e bibita analcolica.

La partecipazione è possibile esclusivamente su prenotazione, con un minimo di cinque persone. Un appuntamento settimanale che punta alla convivialità, al piacere di stare insieme valorizzando uno dei piatti simbolo della tradizione italiana.

Per informazioni e ordinazioni 338.1754356, anche tramite WhatsApp.