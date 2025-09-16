City Now

A Reggio Calabria arriva Smash Burger Show: gusto, qualità, libertà

La fantasia è la protagonista del nuovo locale del centro, dove ogni cliente potrà creare il proprio panino su misura

16 Settembre 2025 - 17:09 | di Redazione

smash burger show

Un sogno che diventa realtà. Così nasce Smash Burger Show, il nuovo punto di riferimento per gli amanti degli hamburger a Reggio Calabria. L’idea è semplice ma innovativa: portare in città il vero Smash Burger, una specialità che sta conquistando gli appassionati in tutto il mondo.

Il format: qualità, libertà e gusto

Lo Smash Burger si prepara partendo da una pallina di carne da 80 grammi, schiacciata su una piastra rovente per esaltarne sapore e croccantezza. Da lì, la fantasia è protagonista: bacon, cheddar, scamorza, cipolla caramellata e tante altre varianti permettono a ognuno di creare il panino su misura.

Per chi preferisce alternative, ci sono gli hamburger di pollo e i wrap, sempre con la possibilità di personalizzare ogni ingrediente.

Il format del locale è pensato per un’esperienza comoda e veloce: si ordina alla cassa, si ritira la bevanda e si attende il proprio vassoio tramite un cicalino che vibra al momento giusto.

Non solo burger

Il menù è ricco anche di sfizi e contorni:

  • patatine classiche o arricchite con bacon e cheddar,
  • onion rings,
  • chicken nuggets,
  • fritti croccanti da condividere.

Il tutto accompagnato da una selezione di salse artigianali: dalla dolce “Burger Show” a base di miele, alla messicana, alla tartufata, fino a varianti fresche e particolari come la salsa al mango e quella greca.

Dove e quando

Smash Burger Show si trova in via Giuseppe De Nava 71, a due passi dal centro di Reggio Calabria.
Il locale è aperto tutti i giorni dalle 18:00 all’1:00 (chiuso il lunedì). Da ottobre anche a pranzo.

Presente su Facebook e TikTok, Smash Burger Show invita tutti a provare un’esperienza nuova in città, tra gusto, convivialità e originalità.

