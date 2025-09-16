A Reggio Calabria arriva Smash Burger Show: gusto, qualità, libertà

La fantasia è la protagonista del nuovo locale del centro, dove ogni cliente potrà creare il proprio panino su misura

Un sogno che diventa realtà. Così nasce Smash Burger Show, il nuovo punto di riferimento per gli amanti degli hamburger a Reggio Calabria. L’idea è semplice ma innovativa: portare in città il vero Smash Burger, una specialità che sta conquistando gli appassionati in tutto il mondo.

Il format: qualità, libertà e gusto

Lo Smash Burger si prepara partendo da una pallina di carne da 80 grammi, schiacciata su una piastra rovente per esaltarne sapore e croccantezza. Da lì, la fantasia è protagonista: bacon, cheddar, scamorza, cipolla caramellata e tante altre varianti permettono a ognuno di creare il panino su misura.

Per chi preferisce alternative, ci sono gli hamburger di pollo e i wrap, sempre con la possibilità di personalizzare ogni ingrediente.

Il format del locale è pensato per un’esperienza comoda e veloce: si ordina alla cassa, si ritira la bevanda e si attende il proprio vassoio tramite un cicalino che vibra al momento giusto.

Non solo burger

Il menù è ricco anche di sfizi e contorni:

patatine classiche o arricchite con bacon e cheddar,

onion rings,

chicken nuggets,

fritti croccanti da condividere.

Il tutto accompagnato da una selezione di salse artigianali: dalla dolce “Burger Show” a base di miele, alla messicana, alla tartufata, fino a varianti fresche e particolari come la salsa al mango e quella greca.

Dove e quando

Smash Burger Show si trova in via Giuseppe De Nava 71, a due passi dal centro di Reggio Calabria.

Il locale è aperto tutti i giorni dalle 18:00 all’1:00 (chiuso il lunedì). Da ottobre anche a pranzo.

Presente su Facebook e TikTok, Smash Burger Show invita tutti a provare un’esperienza nuova in città, tra gusto, convivialità e originalità.