A Reggio Calabria arriva Smash Burger Show: gusto, qualità, libertà
La fantasia è la protagonista del nuovo locale del centro, dove ogni cliente potrà creare il proprio panino su misura
16 Settembre 2025 - 17:09 | di Redazione
Un sogno che diventa realtà. Così nasce Smash Burger Show, il nuovo punto di riferimento per gli amanti degli hamburger a Reggio Calabria. L’idea è semplice ma innovativa: portare in città il vero Smash Burger, una specialità che sta conquistando gli appassionati in tutto il mondo.
Il format: qualità, libertà e gusto
Lo Smash Burger si prepara partendo da una pallina di carne da 80 grammi, schiacciata su una piastra rovente per esaltarne sapore e croccantezza. Da lì, la fantasia è protagonista: bacon, cheddar, scamorza, cipolla caramellata e tante altre varianti permettono a ognuno di creare il panino su misura.
Per chi preferisce alternative, ci sono gli hamburger di pollo e i wrap, sempre con la possibilità di personalizzare ogni ingrediente.
Il format del locale è pensato per un’esperienza comoda e veloce: si ordina alla cassa, si ritira la bevanda e si attende il proprio vassoio tramite un cicalino che vibra al momento giusto.
Non solo burger
Il menù è ricco anche di sfizi e contorni:
- patatine classiche o arricchite con bacon e cheddar,
- onion rings,
- chicken nuggets,
- fritti croccanti da condividere.
Il tutto accompagnato da una selezione di salse artigianali: dalla dolce “Burger Show” a base di miele, alla messicana, alla tartufata, fino a varianti fresche e particolari come la salsa al mango e quella greca.
Dove e quando
Smash Burger Show si trova in via Giuseppe De Nava 71, a due passi dal centro di Reggio Calabria.
Il locale è aperto tutti i giorni dalle 18:00 all’1:00 (chiuso il lunedì). Da ottobre anche a pranzo.
Presente su Facebook e TikTok, Smash Burger Show invita tutti a provare un’esperienza nuova in città, tra gusto, convivialità e originalità.