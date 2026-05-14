Serie D: il programma di tutte le finali play off dei gironi. Il regolamento
La Reggina, per la terza volta consecutiva in finale, se la vedrà con la Nissa
14 Maggio 2026 - 11:02 | Redazione
La LND ha ufficializzato date e orari delle finali playoff di otto gironi su nove (in quello C devono ancora svolgersi le gare del primo turno) della serie D. Tra queste c’è anche Nissa-Reggina, match in programma domenica 17 maggio alle ore 16.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, vincerà la finale la squadra meglio classificata al termine del campionato.
Le gare in programma
Girone A: LIGORNA – VARESE
Girone B: CASATESE MERATE – CHIEVO VERONA
Girone D: LENTIGIONE – PIACENZA
Girone E: PRATO – SERAVEZZA
Girone F: TERAMO – NOTARESCO
Girone G: TRASTEVERE – MONASTIR (sabato 16 ore 16)
Girone H: MARTINA – PAGANESE
Girone I: NISSA – REGGINA
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie