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Serie D: il programma di tutte le finali play off dei gironi. Il regolamento

La Reggina, per la terza volta consecutiva in finale, se la vedrà con la Nissa

14 Maggio 2026 - 11:02 | Redazione

Reggina Milazzo ()

La LND ha ufficializzato date e orari delle finali playoff di otto gironi su nove (in quello C devono ancora svolgersi le gare del primo turno) della serie D. Tra queste c’è anche Nissa-Reggina, match in programma domenica 17 maggio alle ore 16.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, vincerà la finale la squadra meglio classificata al termine del campionato.

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Le gare in programma

Girone A: LIGORNA – VARESE

Girone B: CASATESE MERATE – CHIEVO VERONA

Girone D: LENTIGIONE – PIACENZA

Girone E: PRATO – SERAVEZZA

Girone F: TERAMO – NOTARESCO

Girone G: TRASTEVERE – MONASTIR (sabato 16 ore 16)

Girone H: MARTINA – PAGANESE

Girone I: NISSA – REGGINA

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RegginaReggio Calabria Calcio

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