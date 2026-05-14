La Calabria accoglie ‘Zio’ Bergomi, ex campione del mondo e bandiera dell’Inter

Giuseppe Bergomi torna protagonista in Calabria. L’ex campione del mondo, bandiera dell’Inter e adesso commentatore Sky, sarà oggi, giovedì 14 maggio, ospite all’Università della Calabria nell’ambito delle anteprime di Unical Games 2026.

Alle 16:00 è in programma l’incontro “Dal campo al microfono: comunicare lo sport”, un appuntamento pensato per raccontare il passaggio dal calcio giocato alla comunicazione sportiva. Prima dell’evento pubblico, alle 15:30, Bergomi incontrerà la stampa presso la Sala A, II piano del Centro Congressi “B. Andreatta”.

L’incontro all’Unical sarà l’occasione per ascoltare da vicino una delle figure più riconoscibili del calcio italiano. Bergomi, dopo una lunga carriera da calciatore, ha costruito negli anni un nuovo percorso davanti al microfono, diventando una delle voci più note del racconto sportivo televisivo.

Il tema sarà proprio questo: come si comunica lo sport, come cambia il linguaggio tra campo e telecronaca, quanto contano esperienza, competenza e capacità di leggere le partite anche fuori dal rettangolo verde.

A Cleto “Una notte con lo Zio”

La giornata calabrese di Bergomi proseguirà poi a Cleto, al Castello di Savuto, per l’evento “Una notte con lo Zio”, dedicato agli appassionati di sport, memoria calcistica e grandi racconti. L’appuntamento è previsto alle 19:30 nella cornice del Castello Angioino di Savuto.

Accanto a Bergomi ci sarà il giornalista e radiocronista Francesco Repice, voce storica del calcio italiano. I due dialogheranno sui momenti più significativi del calcio vissuto dentro e fuori dal campo, tra aneddoti, emozioni e valori sportivi.

Scuole calcio, libro e incontro con il pubblico

La serata prenderà il via in Piazza G. Amendola, con un momento di accoglienza dedicato alle scuole calcio del territorio e attività pensate per i più piccoli. Successivamente il pubblico si sposterà all’interno del castello per l’incontro principale e per la presentazione del libro “Bella Zio”.

A conclusione dell’evento, i presenti potranno incontrare Bergomi e Repice per foto e autografi, vivendo un’esperienza diretta con due protagonisti del racconto calcistico italiano nella suggestiva cornice del borgo di Cleto.