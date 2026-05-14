Giro d’Italia in Calabria, Giovanni Calabrese: ‘Evento indimenticabile’

“Il Giro d’Italia 2026 in Calabria è stato un evento indimenticabile. La quarta tappa, da Catanzaro a Cosenza, la prima completamente sul nostro territorio nazionale, ha trasformato le strade della Calabria in un grande palcoscenico di sport, emozioni e bellezza.

Vedere le piazze e le strade gremite di famiglie, giovani, appassionati e turisti, tutti uniti nell’entusiasmo della corsa, è stato un momento di orgoglio straordinario. La Calabria ha mostrato il meglio di sé: borghi storici, panorami mozzafiato, colline e coste che hanno incantato ciclisti e pubblico internazionale.

Il momento più emozionante della giornata è stato senza dubbio quando ho consegnato la coppa a Giulio Ciccone, nuova maglia rosa del Giro d’Italia. Applausi, sorrisi e flash dei fotografi hanno catturato l’energia di una terra che celebra le proprie eccellenze e accoglie ogni vittoria con grande calore. Il traguardo ha rappresentato non solo il successo sportivo, ma anche l’abbraccio di una comunità intera alla sua nuova maglia rosa.

Il Giro d’Italia in Calabria non è solo una competizione ciclistica: è promozione del territorio, turismo esperienziale e valorizzazione delle nostre tradizioni. Ogni chilometro percorso dai corridori ha raccontato una storia di bellezza e identità calabrese, mostrando al mondo le potenzialità della nostra regione.

Sono orgoglioso della Calabria che ha emozionato, che ha accolto e che ha saputo lasciare il segno. Questo evento conferma che la nostra terra è pronta per grandi appuntamenti, in grado di unire sport, cultura, turismo e comunità in un’unica, indimenticabile festa”.

Così l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.