Calcio giovanile: quattro giocatori della Reggina convocati per la Juniores Cup

Per i calciatori sarà una chance importante per crescere e fare esperienza

Soddisfazione in casa amaranto, soprattutto per il settore giovanile. Quattro calciatori della Reggina sono stati convocati per la Juniores Cup 25/26, in programma dal 18 al 23 maggio.

Si tratta di Manuel Macrì, Francesco Chirico, Simone Gallo e Giuseppe Panzera, chiamati a vivere un’esperienza importante in una competizione che rappresenta una vetrina significativa per i giovani calciatori.

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Il vivaio amaranto in vetrina

La convocazione dei quattro ragazzi è un motivo di orgoglio per il club e per tutto il movimento giovanile amaranto. Un riconoscimento al lavoro svolto durante la stagione e al percorso di crescita portato avanti dai calciatori.

Tra i nomi spiccano quelli di Francesco Chirico e, soprattutto, Manuel Macrì, già protagonisti anche con la prima squadra. Un segnale importante, che conferma la capacità del vivaio reggino di proporre profili interessanti anche in ottica futura.

Un segnale positivo per la Reggina

In una fase non semplice per l’ambiente amaranto, la crescita dei giovani resta uno degli aspetti da guardare con attenzione. La convocazione di Macrì, Chirico, Gallo e Panzera è un segnale concreto.

Per la Reggina è una piccola ma significativa soddisfazione. Per i quattro calciatori, invece, sarà una chance importante per crescere, fare esperienza e provare a lasciare il segno.