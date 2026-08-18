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Tutti pazzi per la ‘frittura terra-mare’ dell’Hostaria dei Campi

Una proposta ricca, generosa e pensata per mettere insieme due anime della cucina

18 Agosto 2026 - 12:17 | Redazione

Frittura Hostaria Calamari

All’Hostaria dei Campi c’è un piatto che conquista già al primo sguardo e che, una volta portato al centro della tavola, diventa difficile non condividere: la frittura terra-mare. Una proposta ricca, generosa e pensata per mettere insieme due anime della cucina. Da una parte il profumo del mare, con il pescato del giorno; dall’altra i sapori della tradizione di terra, affidati a verdure, polpette, arancinetti e salvia.

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Un tagliere da condividere

Il risultato è un grande tagliere da portare al centro della tavola, ideale per una cena tra amici o in famiglia. Ogni elemento mantiene la propria identità, creando un mix di consistenze e sapori che rende la frittura terra-mare uno dei piatti più particolari della proposta dell’Hostaria dei Campi. La preparazione avviene al momento, utilizzando olio di oliva di prima qualità. L’obiettivo è ottenere una frittura fragrante, asciutta e gustosa, capace di valorizzare gli ingredienti senza appesantirli.

È proprio questo equilibrio a rendere il piatto interessante: il sapore deciso del pesce incontra quello più pieno delle specialità di terra, passando dalla croccantezza delle verdure alla morbidezza delle polpette e degli arancinetti.

Anche in versione gluten free

L’Hostaria dei Campi presta attenzione anche alle diverse esigenze alimentari. La frittura terra-mare può essere proposta anche gluten free, mantenendo la stessa idea di condivisione e la stessa attenzione al gusto. Una possibilità che consente anche a chi segue un’alimentazione senza glutine di provare uno dei piatti più sfiziosi del locale.

L’Hostaria dei Campi si trova in via Reggio Campi 1° tronco n.30, a Reggio Calabria, ed è aperta tutti i giorni. Per provare la frittura terra-mare e assicurarsi un tavolo è consigliata la prenotazione al numero 0965 324003.

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