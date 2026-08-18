Tromba marina a Pizzo, Madeo: ‘Pulizia dei canali e rafforzamento argini. Non facciamoci trovare impreparati’

"Violente grandinate si sono abbattute su diversi territori della Calabria. Il pericolo non è mai alle spalle e non bisogna attendere la prossima sciagura" le parole della consigliera regionale

“Manutenzione dei canali di scolo, pulizia e rafforzamento degli argini: mettiamoci in sicurezza per l’inverno nel tentativo di non commettere gli stessi errori. Sei mesi fa piangevamo i danni, con strascichi economici che avvertiamo tutt’ora, di fenomeni atmosferici violenti che hanno trovato una Calabria fragile dal terreno friabile e senza alcuna attività di manutenzione preventiva. Il risultato lo conosciamo tutti”.

A scriverlo, in una nota stampa, è la consigliera regionale Pd Rosellina Madeo.

“In queste ore la tromba marina a Pizzo, quella nel lago di Vibo Valentia così come le violente grandinate abbattutesi in diversi territori della regione, compresa la Sibaritide e Corigliano Rossano, che ancora pagano le conseguenze delle alluvioni di febbraio e marzo, ci ricordano una cosa: il pericolo non è mai alle spalle e non bisogna attendere la prossima sciagura per declinare verbi al futuro quando si parla di contrasto al dissesto idrogeologico”.

“Lo stesso geologo Tansi, che ha ricoperto anche il ruolo di direttore della Protezione civile, sta già evidenziando come le alte temperature dei mari possano essere presagio di fenomeni atmosferici avversi molto intensi. E allora, se certamente non possiamo dominare queste manifestazioni naturali, possiamo però mettere in sicurezza gli argini dei fiumi e iniziare già un accurato lavoro di pulizia dei canali di scolo. Perché, a quanto pare, l’esperienza non insegna”.

“Negli ultimi anni gli argini del Crati, un esempio su tutti per chiarire la necessità di fare tesoro dell’esperienza, si sono rotti esattamente negli stessi punti, eppure, evidentemente, in quei segmenti non si è lavorato con la giusta attenzione. Occorre effettuare una precisa attività di monitoraggio che possa sviluppare modelli predittivi che consentano poi di lavorare secondo una pianificazione mirata”.