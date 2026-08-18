Jova Summer Party a Catanzaro: le info utili su viabilità, parcheggi e trasporti

“Catanzaro è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate! Il 22 agosto, la Calabria Music Arena (area Università Magna Graecia) ospiterà la grande festa del Jova Summer Party. L’amministrazione comunale — in stretta coordinazione con la Prefettura, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e la società AMC — ha predisposto un piano straordinario per la gestione del traffico, della sosta e della mobilità”.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, attraverso un post sui social. In cui ha aggiunto:

“L’obiettivo prioritario è garantire la massima sicurezza di tutti i partecipanti, tutelando al contempo la viabilità ordinaria e l’accesso alle strutture essenziali della zona, a partire dal Policlinico Universitario”.

Jova Summer Party: tutte le info utili per partecipare all’evento

I parcheggi e il servizio navetta

Per garantire la gestione del flusso di persone, le autorità e gli organizzatori hanno predisposto un piano integrato che disciplina la viabilità, il sistema delle soste e i servizi di trasporto.

Il sistema dei parcheggi è suddiviso tra aree a pagamento, prenotabili in anticipo, e zone periferiche a sosta gratuita. La prenotazione delle aree private va effettuata sui canali ufficiali dell’evento e sul sito di AMC Catanzaro.

I parcheggi a pagamento situati nelle immediate vicinanze dell’arena e collegati dal servizio navetta comprendono Area Teti a Catanzaro Lido, Area Ente Fiera G. Colosimo, Area COMALCA e l’area della Cittadella Regionale.

Le aree di sosta gratuite sono posizionate fuori dal nucleo urbano principale nelle stazioni di scambio dell’Area Industriale di Caraffa e San Floro. Per raggiungere la zona industriale di Caraffa da Lamezia o da Catanzaro nord occorre percorrere la SS 280 in direzione dell’uscita Caraffa, proseguire sulla SP 49 (altezza Tabacchi Gigliotta) e seguire verso San Floro. Per chi proviene da Soverato o Catanzaro Lido sulla SS 106, la svolta è consigliata all’altezza del Parco Archeologico di Borgia sulla SP 172, continuando poi su SP 47 e SP 46. I posti auto riservati alle persone con disabilità si trovano presso il Parcheggio dell’Università Magna Graecia, vicino all’ingresso.

Gli automobilisti in arrivo da Salerno tramite l’Autostrada A2 devono imboccare lo svincolo Lamezia Terme-Catanzaro e proseguire sulla SS 280, prestando attenzione ai flussi indirizzati verso l’area Comalca. Chi giunge da Reggio Calabria o dalla Costa Ionica (Taranto/Crotone) tramite la SS 106 troverà indicazioni per convogliare il traffico verso la Cittadella e attenersi alla segnaletica temporanea prima di raggiungere Germaneto.

Per chi ha un pass per il Parcheggio Cittadella ed entra da nord (Taranto-Crotone), la raccomandazione è di non seguire i navigatori che suggeriscono l’uscita “Catanzaro Ovest – Autostrada”, poiché la rampa risulterà chiusa. Bisogna imboccare l’uscita Catanzaro Sud, proseguire in direzione sud verso la rotatoria del quartiere Lido, accedere alla SS 280 DIR e, dopo 400 metri, percorrere la SP 48 per 5,5 chilometri.

Per accedere al Parcheggio COMALCA dall’autostrada, occorre prendere l’uscita “Università” dalla SS 280, proseguire sulla SS 280DIR in direzione sud, uscire a “Università – Regione Calabria” e impegnare la rotatoria alla seconda uscita “Centro Agroalimentare”.

I treni

Il punto di riferimento per il trasporto su ferro è la Stazione Catanzaro Germaneto, la più vicina all’arena, collegata da un percorso pedonale protetto e presidiato. Dalla Stazione Catanzaro Lido sono attive dalle 14:00 le navette AMC con partenza da Ente Fiera e frequenza ogni 10 minuti.

Per agevolare il rientro al termine dello spettacolo, Trenitalia ha programmato treni regionali speciali notturni con partenza da Catanzaro Germaneto verso Crotone (con cambio per Roccella Jonica a Catanzaro Lido) alle ore “00:19” e alle ore “01:30”. I collegamenti notturni verso Lamezia Terme Centrale partiranno invece alle ore “00:43” e alle ore “01:55”.

Voli e bus navetta

Per gli arrivi in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, sono operativi i bus navetta Lamezia Airlink verso la stazione centrale, i bus diretti all’Area Magna Graecia e le corse della linea 384 di Ferrovie della Calabria.

Percorsi dedicati ai mezzi di soccorso

Un varco dedicato ai mezzi di emergenza e agli operatori del Policlinico Universitario consentirà il normale svolgimento delle attività sanitaria. Da Catanzaro Lido il flusso dei soccorsi deve effettuare inversione in località Caraffa per accedere dall’uscita Cittadella/Università della SS 280, mentre da Catanzaro Centro l’accesso avverrà direttamente dalla SS 280 Dir o dalla SP 48 Lato Nord.

“Invito tutti i cittadini e i visitatori a prendere visione delle mappe, pianificare lo spostamento con ampio anticipo e attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea e alle disposizioni delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio” ha concluso il primo cittadino.