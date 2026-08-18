Reggio Ritmica: emozioni, talento e un progetto tecnico che guarda all’eccellenza

C’è un momento, alla fine di ogni stagione sportiva, in cui il risultato non si misura soltanto in medaglie, classifiche o punteggi. Si misura negli occhi delle atlete, negli applausi delle famiglie, nella forza di un sodalizio che cresce insieme e nella consapevolezza di aver costruito qualcosa che va oltre lo sport. È esattamente ciò che è accaduto al saggio di fine anno dell’ASD Reggio Ritmica, evento realizzato sinergicamente con il comitato ASC di Reggio Calabria a chiusura di una stagione sportiva straordinaria, trasformandosi in uno spettacolo di rara intensità emotiva e tecnica.

Durante lo spettacolo di fine anno sportivo sono scese in pedana tutte le protagoniste della grande famiglia Reggio Ritmica: il settore agonistico federale Gold e Silver, i corsi “future stars” di avviamento all’agonismo, i corsi “ New generation” e “Starters” e, con entusiasmo contagioso, anche il gruppo delle Mamme Ritmiche, simbolo di una realtà sportiva capace di coinvolgere intere famiglie e di fare dello sport un luogo di appartenenza, condivisione e crescita continua.

Non è stato soltanto un saggio. È stato il racconto di un anno di lavoro instancabile, di sacrifici silenziosi, di allenamenti quotidiani, di studio tecnico e di passione autentica. Un progetto costruito con competenza e visione quello promosso in Reggio Ritmica, che oggi rappresenta una delle realtà più significative della ginnastica ritmica calabrese.

Il cuore pulsante di questo percorso porta il nome della Head Coach Dott.ssa Benedetta Lombardi (Psicologa Clinica e dello Sport, tecnico Federale e ufficiale di gara Nazionale, Docente Scuola regionale dello sport CONI), che insieme alla Presidente Dott.ssa Maria Grazia Palermo, al Direttore Sportivo Marianna Cilione e alle Team Manager Dott.ssa Maria Grazia Arcidiaco e Dott.ssa Alessandra Focà, ha guidato la società verso risultati che fino a pochi anni fa sembravano difficilmente immaginabili.

Dietro ogni esercizio eseguito in pedana si intravede il lavoro metodico di una direzione tecnica che ha scelto di investire sulla qualità, sulla formazione e sulla crescita progressiva delle atlete, senza mai perdere di vista il loro sviluppo umano.

La parte agonistica dello spettacolo ha raccontato meglio di qualsiasi discorso la dimensione raggiunta dalla società. Le ginnaste del settore Gold hanno presentato esercizi di gara di alto livello, frutto di una preparazione specialistica che oggi colloca Reggio Ritmica tra le realtà più ambiziose del territorio. Emblematico il percorso delle giovani Ludovica e Marta Anghelone, Beatrice Fazzari, Gaia Fiore, Anna e Francesca Priolo, protagoniste del Campionato Individuale Allieve Gold, il massimo campionato individuale indetto dalla Federazione Ginnastica d’Italia per la categoria “allieve”. Sono state le uniche rappresentanti della città di Reggio Calabria ad allenarsi e competere in un contesto tecnico così elevato, confrontandosi peraltro con le più promettenti ginnaste d’ Italia.

Un traguardo che non nasce per caso, ma dalla scelta coraggiosa di costruire un settore Gold solido, competente e proiettato verso l’eccellenza. A questo percorso si aggiunge l’esperienza della junior Sylvie Romeo, ormai veterana del rooster Gold, esempio di continuità, dedizione e maturità sportiva.

Se il settore agonistico Gold rappresenta l’orizzonte dell’eccellenza, il settore Silver racconta invece la forza del vivaio. Alla finale nazionale “Ginnastica in Festa – Summer Edition” tenutasi a Rimini a fine giugno hanno brillato le giovanissime portacolori di casa Reggio Ritmica, molte delle quali al primo anno assoluto di ginnastica ritmica e alla loro prima esperienza nazionale. Carla Maria Colella, Vittoria Beldono, Sofia Villani Conti, Alba Karol Vilardi, Gaia Romeo, Danila Migliardi, Greta Pia Cardia, Enrica Palamara, Emilia Palamara ed Erika Poznyakova, Rosa Alba Surace hanno dimostrato talento, preparazione e una sorprendente capacità di affrontare la competizione.

Particolarmente significativa la menzione per Rosa Alba Surace, che ha affrontato la sua prima competizione agonistica Nazionale dopo appena tre mesi di lavoro in Reggio Ritmica. Un risultato che racconta meglio di ogni statistica l’efficacia di un progetto tecnico fondato sull’attenzione ai settori giovanili e sulla convinzione che ogni bambina, se accompagnata con competenza in un ambiente sano e sicuro, possa “fiorire” in tempi sorprendenti.

Il saggio ha saputo però andare oltre l’aspetto agonistico. Accanto agli esercizi di gara, le atlete hanno portato in scena coreografie dedicate ad importanti temi sociali, trasformando la ginnastica in linguaggio artistico e civile. Bullismo, inclusione, rispetto, fragilità e speranza sono diventati movimento, musica ed emozione, confermando come lo sport possa essere uno straordinario strumento educativo e culturale.

L’evento ha visto la presenza di numerose figure istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo e sociale. È stato un grande onore accogliere la Dott.ssa Sabina Cannizzaro, Vice Capo di Gabinetto della Regione Calabria e Presidente dell’Associazione Donne Reggine, insieme alla Vice Presidente Avv. Valeria Carullo, da sempre impegnate nella promozione dei valori sociali.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche all’Assessore Demetrio Marino,da sempre vicino alla Reggio Ritmica, ai Consiglieri Comunali Fabio Colella, Giuseppe Eraclini e Mario Cardia, al Presidente del CONI Dott.Tino Scopelliti, al Presidente ASC Reggio Calabria Antonio Eraclini per la loro vicinanza concreta al percorso della società.

Stima, affetto e gratitudine sono stati rivolti anche alla Dott.ssa Eva Giumbo, che con sensibilità, eleganza e professionalità ha saputo da sempre raccontare e valorizzare l’identità di Reggio Ritmica.

La serata è stata impreziosita anche dagli interventi del Prof. Demetrio Albino e del Dott. Rocco Chizzoniti, amici sinceri di Reggio Ritmica e figure di riferimento per i tesserati del sodalizio, nonché istituzioni nel panorama sportivo cittadino.

Fondamentale anche il contributo del qualificato staff medico e del comitato scientifico, coordinato dal Dott. Franco Catalano, fondatore della rete sanitaria di Reggio Ritmica, e dal Dott. Pasquale Favasuli, che insieme ai professionisti del settore collaborano in Reggio Ritmica ed accompagnano il percorso di crescita delle ginnaste e delle famiglie con professionalità e competenza:

Dott.ssa Alessandra Crispo, Dott.ssa Mila Falcone, Dott. Saverio Anghelone, Dott.ssa Marilena Napolitano, Dott.ssa Marta De Rosa, Dott. Alfredo Focà, ai biologi nutrizionisti Dott.ssa Valeria Laganà, Dott.ssa Vanessa Polimeni, Dott. Vincenzo Sofia, al chinesiologo Dott. Filippo Marciano e all’osteopata Dott. Luca Postorino, alla psicologa Dott.ssa Dominella Mesiano.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli Official Partner che sostengono il progetto Reggio Ritmica condividendone la visione educativa e territoriale: ASC Reggio Calabria, Studio di Odontoiatria e Medicina Estetica della Dott.ssa Alessandra Crispo, Gens Broker S.r.l., Studio K&R del Dott. Filippo Marciano, Moving Club Albino, Pasteur – Laboratorio Analisi Cliniche, Circolo Velico Reggio Calabria, Dolci desideri di Angela Laganà TeryPi – Party Planner, Antonello Diano Foto, Perlablue di Federica Giordano, Architetto dei Fiori di Emanuela Crucitti.

Particolare gratitudine è stata espressa all’event manager della ASD Reggio Ritmica Teresa Pizzi, affiancata da Angela Laganà, per l’eleganza dell’allestimento e la cura impeccabile di ogni dettaglio, e a Emanuela Crucitti per le splendide composizioni floreali che hanno impreziosito l’intera scenografia.

Infine, un grazie alle rappresentanti della componente genitori: Avv. Alessandra Nocera Dott.ssa Valeria Chietri, Dott.ssa Vittoria Spanò, Dott.ssa Andrea Meduri, Cetty Scafaria, Paola Alati, Mariella Pezzano e a tutte le famiglie che collaborano quotidianamente con spirito di servizio dentro e fuori la pedana.

L’impressione, al termine della serata, è che Reggio Ritmica abbia superato i confini della semplice società sportiva. È diventata un progetto educativo, una comunità, una scuola di disciplina, rispetto e bellezza. Una realtà che continua a crescere con qualità, professionalità e amore per lo sport, dimostrando che anche nel profondo Sud è possibile costruire percorsi di eccellenza attraverso il lavoro, la competenza e la passione.

Il sipario si è chiuso tra applausi, lacrime di gioia e abbracci. Ma più che una conclusione, è sembrato l’inizio di una nuova promessa: continuare a lavorare con la stessa determinazione, gli stessi valori e la stessa cura che hanno reso questa stagione indimenticabile.

Perché Reggio Ritmica, oggi più che mai, è molto più di una società sportiva. È una casa per tutti coloro i quali vogliono affacciarsi allo sport di livello condividendone dapprima i valori educativi. E’ un sogno condiviso e una delle pagine più belle dello sport reggino contemporaneo. Le iscrizioni per il nuovo anno sportivo sono già aperte.