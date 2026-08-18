Chiodi sulla strada per il Mercato della Badia, il parroco: ‘Atto che umilia e mortifica la comunità’

Don Enzo Chiodo, unitamente alle comunità che rappresenta, esprime piena vicinanza e solidarietà alla Sindaca, all’Amministrazione di Bivongi e al Comitato eventi, per il vile atto subito in occasione della prima serata del “Mercato della Badia”.

“Tale atto, insieme a tanti piccoli episodi, umilia e mortifica tutta la comunità che non si riconosce in tali gesti. Mentre molti si impegnano per organizzare delle serate di comunità per rendere vivibili i nostri paesi, altri cercano di distruggere ciò che si costruisce nel tempo!

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Forse è il caso di riflettere sui tanti piccoli episodi che si consumano durante i mesi estivi a più livelli e in più situazioni. Emerge una crisi di adulti che rinuncia al proprio ruolo perché faticoso e difficile in tempi di social ossessivi che propongono modelli limite per divertirsi e superare il vuoto che abita ormai la realtà.

Emerge un disagio sociale che nasce dalla non cura di sé e dall’incapacità di relazionarsi in maniera adeguata, adulta, matura e istituzionale.

Oltre la condanna, impegniamoci a promuovere percorsi di riconciliazione e di responsabilità condivisa, di alleanza educativa a custodia della comunità.

La zizzania non fermi il buon grano che germoglia anche in questo tempo”.