Chiodi sulla strada per il Mercato della Badia, Cirillo: ‘Gesto gravissimo e inaccettabile’

Il presidente del Consiglio regionale vicino alla comunità di Bivongi: "Individuare i responsabili di questo gesto vigliacco che ha causato danni a numerosi automobilisti e messo a rischio l'incolumità delle persone"

“Quanto accaduto ieri sera lungo la strada che conduce a Bivongi è un gesto gravissimo e inaccettabile, che ha provocato danni a numerosi automobilisti, messo seriamente a rischio l’incolumità delle persone e offeso un’intera comunità. Siamo al fianco di quanti sono rimasti coinvolti, della sindaca Graziella Zaffino e dell’Amministrazione comunale”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in merito al ritrovamento di chiodi fissati sull’asfalto nella serata inaugurale del Mercato della Badia.

“Colpire una manifestazione storica, costruita attraverso l’impegno dell’Amministrazione, delle associazioni e di tanti cittadini, significa tentare di danneggiare un territorio che vuole crescere, farsi conoscere e creare nuove opportunità di sviluppo. La Presidenza del Consiglio regionale ha sostenuto con convinzione il Mercato della Badia, riconoscendone il valore culturale, identitario e turistico, e continuerà a essere vicina alle iniziative capaci di valorizzare le nostre comunità e le loro energie migliori”.

“Ringrazio i Carabinieri e tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente per bonificare la strada, ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la prosecuzione della manifestazione. Confido che le indagini possano fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vigliacco, che non rappresenta Bivongi, la Vallata dello Stilaro né la Calabria autentica: una terra operosa e accogliente, fatta di persone oneste che lavorano e collaborano con sacrificio e amore per la crescita della propria terra”.