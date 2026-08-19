Santo Stefano celebra San Francesco: tra festa medievale e musical

Come ben sappiamo, in questo 2026, la Chiesa fa memoria degli ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi. La sua vita è un esempio vivo di amore cristiano e di fraternità universale. Anche la comunità parrocchiale di Santo Stefano in Aspromonte, accogliendo il lascito spirituale di san Francesco, ha scelto di farsi guidare da lui per incontrare Gesù. È da più di due mesi che la Parrocchia è in fermento: fra GrEst, festa medievale e musical “Forza venite gente” si prospetta un’estate indimenticabile.

Lasciandosi colorare dalla gioia del “più santo tra gli italiani e il più italiano fra i santi”, l’Oratorio parrocchiale “OraSogna” ha accolto oltre cento bambini, ragazzi e giovani che, insieme al poverello di Assisi, camminano insieme nello Spirito evangelico. I mesi di luglio e agosto hanno visto lo sviluppo concreto del GrEst (Gruppo Estivo) con molteplici attività, laboratori, tornei ed esperienze culturali che hanno arricchito il cuore di ognuno.

Sulle orme della FOM, Fondazione Oratori Milanesi, la Parrocchia ha abbracciato la proposta “BellaFra! – Guardate a Lui e sarete raggianti”, il cui tema centrale è la straordinaria ricchezza educativa della vita di san Francesco. L’Oratorio estivo è stato e continua ad essere un’esperienza aggregante per tutti. Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, giovani e adulti dai 15 ai 50 anni, accompagnati sapientemente dal parroco don Vincenzo Attisano, hanno intrapreso un percorso all’insegna dei valori cristiani quali la fraternità, il rispetto, il dono di sé, la collaborazione, la gentilezza, la gioia, tutti compendiati dalla carità con cui Gesù ha amato e continua ad amare l’umanità intera.

Il 20 agosto, dalle 16:30 alle 19:30, per rievocare il periodo storico in cui visse san Francesco, ci sarà per le vie di Santo Stefano un meraviglioso corteo storico con sbandieratori, musici, danzatrici, cavalieri e nobili. A narrare la vita di san Francesco sarà l’attore Gigi Miseferi. Seguiranno lo spettacolo finale del GrEst e la festa dei portatori della vara. La festa medievale preparerà gli animi al grande evento della serata seguente.

A chiusura di quest’estate profondamente ricca, si colloca il musical “Forza venite gente”. Venerdì 21 agosto, alle ore 21.15, il Gruppo giovani parrocchiale “IO sarò con TE”, guidato da don Vincenzo, metterà in scena la grande opera teatrale che racconta la vita di san Francesco d’Assisi: canteranno, balleranno e si esibiranno circa cinquanta giovani.

La concretizzazione del musical ha richiesto la collaborazione dell’intera comunità parrocchiale: oltre ai giovani che saranno direttamente sul palco, la macchina organizzativa vede coinvolti le sarte del paese nella realizzazione dei costumi, i portatori della vara e tanti altri nella composizione delle scenografie. Sono stati necessari diversi mesi per prepararsi a questo grande evento che tutti attendono con forte trepidazione. Il santo di Assisi, con la sua grande capacità di amare, sta accompagnando tutte le persone coinvolte alla scoperta del cuore del Vangelo: il dono totale della propria vita a servizio degli altri. Si estende l’invito ad essere presenti – l’ingresso sarà totalmente gratuito – a tutti i lettori.