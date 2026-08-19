Volley, Puliservice: il colpo di talento per la B2. Arriva Sofia Tallariti

La Puliservice Volley Reggio Calabria continua a tessere la tela del suo roster per la storica prima stagione in Serie B2 nazionale e annuncia un innesto che profuma di futuro e di radici.

Dopo aver ufficializzato i primi acquisti, la società amaranto ha messo a segno un altro colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni della giovane palleggiatrice reggina Sofia Tallariti.

Classe 2009, Sofia è una delle promesse più luminose del volley calabrese. Nonostante la giovane età, il suo percorso è già ricco di esperienze significative che l’hanno vista protagonista sia in ambito regionale che nazionale. Cresciuta nel vivaio della Saverio Macheda, Tallariti ha disputato diverse stagioni in Serie C, affinando il suo talento e dimostrando una maturità tecnica significativa.

A impreziosire il suo curriculum, una serie di traguardi prestigiosi: Sofia ha preso parte alle finali nazionali Under 14 e Under 16 e ha conquistato due Trofei delle Regioni nell’indoor e due nella disciplina del beach volley, dimostrando una versatilità e una competitività a tutto tondo. La scorsa stagione ha rappresentato un ulteriore salto di qualità, con l’esperienza in Piemonte tra le fila della giovanile del Cuneo Granda Volley.

La società ha scelto di puntare sulle giovani di valore con un forte legame con il territorio, per costruire una squadra competitiva ma anche radicata nelle tradizioni locali. L’arrivo di Tallariti, insieme agli altri innesti di esperienza, rafforza la fiducia in vista dell’imminente inizio del campionato.