Dierre Basket: colpo di mercato. Arriva l’esterno Umberto Indelicato

La Dierre Basket è lieta di annunciare il tesseramento di un nuovo, prestigioso innesto che va ad arricchire ulteriormente il nostro progetto fatto di giovani talenti e ambizione. Si tratta di Umberto Indelicato, esterno classe 2002, un autentico “bombardiere” con un bagaglio tecnico e un’esperienza decisamente importanti per la sua età.

Nato cestisticamente nella città di Agrigento, Umberto ha respirato l’aria del parquet sin dalla tenera età, crescendo nella fucina di talenti della Fortitudo Agrigento. Il suo percorso lo ha visto dividersi tra la Serie C del Real Basket Agrigento e la prestigiosa Serie B di coach Michele Catalani, forgiando un carattere e una mentalità vincente.

Nella stagione 2023-2024 inoltre, si è reso protagonista in Serie B2 con il Barcellona Basket, proponendosi come uno dei cestisti italiani più importanti del campionato con una media punti in doppia cifra costante e prestazioni di altissimo livello.

Il suo curriculum parla chiaro: esordio in A2 sempre ad Agrigento nel 2019, con partecipazioni a campionati giovanili d’eccellenza.

Ha maturato esperienza in C Gold a Isernia e,dopo il biennio a Barcellona dove si è dovuto fermare a causa di un infortunio, nell’ultima stagione, in Serie C Pugliese con il Cus Foggia, dove viaggiava a una media importante di 15.8 punti a partita, confermando il suo straordinario senso del canestro.

Umberto Indelicato è un esterno tiratore puro, con un grande feeling con il ferro e una capacità realizzativa.

La sua abilità nel trovare il fondo della rete e la sua esperienza, nonostante la giovane età, rappresentano un valore aggiunto per il roster bianco-blu.