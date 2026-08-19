Reggina, Marchionni e la presentazione della squadra: le due possibili date

Doverosa la premessa: si tratta al momento di indiscrezioni e non di notizie ufficiali. Ma l’attesa per ascoltare le prime parole di Marco Marchionni da allenatore della Reggina potrebbe essere vicina alla conclusione. Il tecnico amaranto, arrivato a Reggio Calabria alla fine di luglio e subito partito insieme alla squadra per il ritiro di Cantalupa, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Una scelta condivisa con la società, in attesa della sua presentazione ufficiale.

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Marchionni verso la presentazione ufficiale

L’incontro con la stampa potrebbe avvenire nel corso di questa settimana (tra giovedi e venerdi). La squadra è tornata in città e da lunedì ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Sant’Agata, quindi i tempi sembrano ormai maturi per la presentazione del nuovo allenatore. Sarebbe anche la prima occasione per ascoltare Marchionni sui temi principali di questa fase: il lavoro svolto durante il ritiro, la costruzione della nuova Reggina, il mercato e gli obiettivi in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Reggina: la presentazione alla città

C’è poi un secondo appuntamento particolarmente atteso dai tifosi: la presentazione ufficiale della squadra alla città. Era stato il sindaco Francesco Cannizzaro ad annunciare quello che sarà un grande evento. La location dovrebbe essere l’Arena dello Stretto, mentre la data individuata quella immediatamente precedente al debutto ufficiale della Reggina (27 o 28 agosto).

Gli amaranto scenderanno infatti in campo il 30 agosto per la Coppa Italia di Serie D e la presentazione potrebbe essere organizzata qualche giorno prima. Marchionni davanti alla stampa e Reggina davanti ai suoi tifosi: due appuntamenti per i quali potrebbero arrivare a breve date e comunicazioni ufficiali.