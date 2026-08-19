Calciomercato Reggina: il lavoro silenzioso di Romairone. Cosa manca ancora

C'è impazienza per l'arrivo dell'attaccante. Ma bisognerà aspettare ancora. E non è escluso...

Con la chiusura dell’operazione Lorenzo Madia, portiere che arriverà in prestito dal Catanzaro, il lungo lavoro del direttore sportivo Giancarlo Romairone entra nella fase decisiva e quasi conclusiva. La rosa della Reggina è ormai vicina al completamento, anche se restano ancora alcuni tasselli importanti da inserire. All’appello manca sicuramente un difensore, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per un ulteriore innesto. Ma l’attenzione principale resta inevitabilmente concentrata sul reparto offensivo.

Patierno rimane il primo obiettivo

Romairone ha puntato con decisione su Cosimo Patierno e continua a lavorare con la convinzione di poter arrivare alla fumata bianca. Il percorso non è semplice e servirà ancora pazienza, ma la società amaranto sembra intenzionata ad attendere pur di centrare quello che viene considerato il principale obiettivo per l’attacco. Se l’operazione dovesse andare a buon fine, l’attesa sarebbe certamente ripagata dalla qualità e dall’esperienza del centravanti.

E Patierno potrebbe non essere l’unico attaccante a raggiungere Reggio Calabria. Non è infatti da escludere l’arrivo di un secondo elemento offensivo, probabilmente un profilo diverso rispetto ai nomi che vengono accostati quotidianamente alla Reggina.

Numericamente, mister Marchionni attende inoltre un altro difensore per completare il reparto arretrato. In mezzo al campo, invece, resta ancora aperta la pista che conduce a Nicolò Bianchi. In poco tempo gran parte del lavoro è stato fatto. Adesso per Romairone resta da completare una rosa che, soprattutto con gli ultimi innesti in attacco, dovrà assumere la sua fisionomia definitiva.