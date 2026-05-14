‘Oltre i Confini’, gran finale a Reggio con Dario Vergassola

Promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi, continua al Cineteatro Metropolitano la seconda rassegna teatrale Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà. Si tratta di una nuova sfida per la Fondazione che dimostra la sua capacità di allargare la proposta culturale nella città di Reggio Calabria oltreché a Polistena.

L’ultimo appuntamento si svolgerà venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:30, all’Auditorium Santa Caterina (ex Cinema Aurora) con lo spettacolo Storie Sconcertanti, di e con Dario Vergassola.

Vent’anni di satira e interviste comiche

Dario Vergassola festeggia 20 anni di carriera come intervistatore comico. Dagli esordi a Zelig fino al salotto di Serena Dandini, l’artista ha coinvolto scrittori, scienziati, politici e sindacalisti in esempi magistrali di grande satira. In questo spettacolo, il repertorio di domande e battute viene riproposto con un ritmo serrato e incalzante, capace di far vacillare le convinzioni del pubblico attraverso una satira intelligente che invita all’ironia su sé stessi.

Tra ecologia e mondi immaginari

Lo spettacolo nasce dal libro scritto dallo stesso autore, Storie inventate di un mondo immaginario. Sul palco, Vergassola dà voce ad animali acquatici, veri o leggendari, che mettono in scena:

Storie d’amore impossibili;

Tirate ecologiste sulla crisi ambientale;

Il desiderio di scoprire il mondo attraverso spericolate avventure.

Il risultato è un mix irresistibile che invita a riflettere sul presente e sul rapporto tra uomo e natura, mantenendo sempre vivo lo spirito dell’autoironia.