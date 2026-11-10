Enna-Reggina: i tifosi votano il migliore in campo degli amaranto
Questa volta la scelta non è stata semplice. Diversi i calciatori sopra la media
10 Novembre 2026 - 09:50 | Redazione
Sono state esaltate le prestazioni di Baggi, Franchini e Rosario Girasole, ma alla fine quello che riesce sempre a fare la differenza nella scelta dei tifosi sono i gol. E così per la sfida con l’Enna si è votato come MVP Andrea Magrassi.
La motivazione
“Due gol in 20 minuti, oltre alla solita generosità al servizio della squadra.
È Andrea Magrassi il calciatore amaranto scelto dalla nostra community come MVP di Enna-Reggina”.
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