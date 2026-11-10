Enna-Reggina: i tifosi votano il migliore in campo degli amaranto

Sono state esaltate le prestazioni di Baggi, Franchini e Rosario Girasole, ma alla fine quello che riesce sempre a fare la differenza nella scelta dei tifosi sono i gol. E così per la sfida con l’Enna si è votato come MVP Andrea Magrassi.

La motivazione

“Due gol in 20 minuti, oltre alla solita generosità al servizio della squadra.

È Andrea Magrassi il calciatore amaranto scelto dalla nostra community come MVP di Enna-Reggina”.